Cremona: serate, eventi e locali queer friendly

Nonostante la mancanza di un locale esclusivamente LGBTQ+, la comunità queer di Cremona negli ultimi mesi sta trovando sempre più spazi friendly e sicuri. Il fulcro di questa trasformazione è il Cremona Pride, che si dedica tutto l’anno non solo alla celebrazione e alla rivendicazione dei diritti LGBTQIA+, ma anche all’organizzazione di eventi, il più possibile in giro per la città.

Una delle iniziative più emblematiche di Cremona Pride sono le serate “AperiQueer“, tenute spesso all’Osteria del Fico ma ora sempre più itineranti, con l’intento di coinvolgere una varietà di locali che dimostrino un atteggiamento friendly e accogliente. Questo sforzo rappresenta non solo un’iniziativa di inclusione, ma anche un passo significativo verso la creazione di uno spazio sicuro e celebrativo per la comunità queer a Cremona, una città che, pur riscontrando le difficoltà delle province lontane dalle metropoli, sta dimostrando una notevole apertura.

L’ambizione del Cremona Pride è quella, soprattutto, di tessere una rete di supporto che coinvolga l’intera cittadinanza, incluse imprese, associazioni, partiti politici, sindacati, enti privati e istituzioni pubbliche. La visione è quella di costruire, insieme all’intera comunità cittadina e provinciale, il Pride annuale cremonese.

Altri luoghi chiave per la comunità queer a Cremona sono i seguenti: il Circolo Arcipelago Cremona, un punto di riferimento per gli incontri del Cremona Pride e per eventi culturali; La Ciocco, un pub che da tempo organizza aperitivi in collaborazione con Arcigay Cremona “La Rocca” per dare il proprio sostegno al Pride cittadino.

Per approfondire di più in merito alle sedi e i locali di Cremona che organizzano serate dedicate alle persone LGBTQIA+, prosegui ora nella lettura.

Circolo Arcipelago Cremona: sede di incontri del Cremona Pride

Indirizzo: Via Cesare Speciano, 4 [indicazioni Google Maps]

Pagina IG Circolo Arcipelago: @circoloarcipelago

Per aggiornamenti sulle serate segui le pagine di Cremona Pride:

Pagina IG Cremona Pride: @cremonapride

Pagina FB: Cremona Pride

Il Circolo Arcipelago Cremona (ARCI) si distingue come un baluardo della vita associativa e culturale a Cremona. Situato in Via Speciano, 4, questo circolo è stato fondato nei primi anni Ottanta ed è diventato un simbolo di autonomia, pluralismo, apartitismo, democrazia e progressismo, senza perseguire fini di lucro. Qui viene espressa la vitalità e la passione di una comunità che, nonostante sembri sonnolenta, brilla di un’energia inestimabile.

Tra le molteplici attività organizzate dal Circolo Arcipelago, spiccano gli eventi dedicati alla preparazione e celebrazione del Cremona Pride. Un esempio significativo è l’assemblea incentrata sui lavori preparatori per il Pride.



Le assemblee organizzate al Circolo Arcipelago (con la possibilità di partecipazione anche online, per cui i dettagli e i link sono facilmente richiedibili) sono pensate per essere un momento di condivisione aperto a tuttə. L’atmosfera è colloquiale, invitante, e senza alcuna pressione di intervento.

Sono numerosi anche gli eventi culturali organizzati in questa sede, tra presentazioni di libri, momenti di riflessione su tematiche attuali e molto altro.

Antica Osteria del Fico

Indirizzo: Via Guido Grandi, 12 [indicazioni Google Maps]

Pagina IG: @anticaosteriadelfico

Ogni primo giovedì del mese, l’Antica Osteria del Fico diventa il punto di ritrovo per l’#AperiQueer organizzato da Cremona Pride.

Queste serate offrono un ambiente friendly per socializzare, fare rete, sostenere il Pride e l’associazione in generale. Il personale dell’osteria, insieme aə volontarə del Pride, garantisce un’accoglienza calorosa sia a chi arriva da solə sia a gruppi, consigliando la prenotazione durante i mesi invernali.

Durante l’estate, l’#AperiQueer di luglio si trasforma in un evento ancora più speciale. Caratterizzato dalla sua capacità di favorire incontri dal vivo in uno spazio sicuro, l’#AperiQueer è l’occasione ideale per chiunque desideri partecipare, anche per la prima volta.

Al di là delle serate a tema, l’Antica Osteria del Fico, sponsor del Cremona Pride, si distingue per la sua offerta culinaria e l’atmosfera familiare. Situata in un casolare storico, ma sapientemente ristrutturato, l’osteria offre un rifugio dal caos urbano. Il menù spazia dall’antipasto, vario e di qualità, ai primi piatti ben fatti, come tagliolini ai galletti e bucatini all’amatriciana. Il buffet dei dolci e la buona cantina completano l’esperienza gastronomica, il tutto a un prezzo adeguato.

L’Antica Osteria del Fico rappresenta un esempio eccellente di come un locale possa combinare eccellenza culinaria e impegno sociale. Le serate #AperiQueer sono un simbolo di questa doppia vocazione, offrendo momenti di incontro e condivisione in un ambiente accogliente e rispettoso.

La Ciocco pub – birrificio

Indirizzo: Galleria XXV Aprile – Piazza Roma, 30 [indicazioni Google Maps]

Pagina Instagram La Ciocco: laciocco_cremona

La Ciocco non è soltanto un locale apprezzato per la sua vasta selezione di birre, ma si distingue anche come uno dei principali sponsor del Cremona Pride. Questo luogo diventa un punto di incontro per coloro che vogliono sostenere il Cremona Pride in un ambiente rilassato e accogliente.

La Ciocco è nota per i suoi eventi speciali, come gli aperitivi organizzati in collaborazione con il Cremona Pride. Una parte delle consumazioni di queste serate viene devoluta al comitato organizzatore del Pride. Queste occasioni offrono anche la possibilità di avvicinarsi all’associazione, con un banchetto informativo dove è possibile tesserarsi o fare donazioni.

La Ciocco è attenta alle esigenze di tutti i suoi clienti. Il locale è parzialmente accessibile alle persone con disabilità con un ingresso accessibile, sebbene il bagno al momento non sia attrezzato per l’accessibilità.

Aperto dal martedì alla domenica dalle 17, La Ciocco è un vero paradiso per chi ama degustare birra in compagnia.

