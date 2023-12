5 min. di lettura

La regione delle Marche, conosciuta per le sue colline ondulate, le spiagge affascinanti e le città d’arte, rappresenta un tessuto ricco di tradizioni e modernità. Tuttavia, l’accoglienza e l’inclusione della comunità LGBTQ+ in quest’area presentano un quadro variegato. Nonostante l’assenza di aree iconiche come la “Gay street” di Roma, la regione offre spazi e iniziative LGBTQ+ friendly, ma ancora nel 2023 affronta sfide, legate ad episodi di intolleranza e discriminazione.

Un ruolo fondamentale in questo contesto è svolto dal Marche Pride, organizzato dal Coordinamento Marche Pride. Questo evento, che ha il suo culmine nel giorno della parata, che si svolge solitamente a giugno durante il Pride Month, unisce diverse associazioni LGBTQ+ e organizzazioni che lottano per i diritti civili ed umani, contribuendo significativamente alla rappresentazione e alla visibilità della comunità LGBTQ+ nella regione.

Teekanne è, invece, un progetto itinerante nato nel 2014: grazie alle serate queer friendly organizzate in vari locali della regione, si distingue come un’iniziativa di inclusione e sicurezza per la comunità LGBTQIA+ nelle Marche. Le sue serate itineranti fungono da luoghi di incontro e celebrazione, promuovendo l’integrazione sociale.

Per approfondire e comprendere meglio il panorama LGBTQ+ nelle Marche, vi invitiamo a leggere l’articolo completo, che esplora in dettaglio le varie iniziative in atto.

In questo articolo 1 Teekanne: serata queer friendly itinerante durante tutto l’anno

2 Arcigay Comunitas Ancona: punto di riferimento per la comunità

3 Sauna Velluto: più di una semplice sauna gay

4 Spiagge gay e nudiste nelle Marche

Teekanne: serata queer friendly itinerante durante tutto l’anno

Pagina Instagram: @teekanne_friendly

Pagina Facebook: Teekanne Friendly

Teekanne è un progetto queer friendly che si è affermato come un pilastro fondamentale per la comunità LGBTQ+ nelle Marche, offrendo un’alternativa inclusiva e vivace alle tradizionali serate. Nato nel 2014 come un semplice aperitivo mensile ad Ancona, Teekanne si è evoluto rapidamente, passando ai sabati sera e coinvolgendo diverse città come Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio.

Le serate di Teekanne sono state concepite con un obiettivo chiaro: creare eventi aperti a tuttə, in luoghi dove ognunə può esprimersi liberamente e divertirsi. L’inclusività è la parola d’ordine, dove le differenze sono motivo di orgoglio e la volontà di stare insieme senza pregiudizi e distinzioni è ciò che unisce tuttə lə partecipanti.

Le serate di Teekanne si distinguono per la loro atmosfera unica. Chi partecipa può vestirsi come desidera, ballando al ritmo di vari generi musicali e assistendo a spettacoli di drag queen. Inoltre, Teekanne ha creato un proprio corpo di ballo, aggiungendo un ulteriore livello di eccitazione ed energia agli eventi.

Teekanne non si limita solo alla comunità LGBTQ+. Questa apertura ha portato a un notevole successo, con un pubblico fedele che segue gli eventi in tutto il territorio delle Marche, dal Maceratese al Fermano e all’Anconetano. L’impatto culturale di Teekanne è significativo, contribuendo a una maggiore accettazione e inclusione nella regione.

Nonostante la mancanza di un locale gay fisso nelle Marche, Teekanne compensa con la sua presenza itinerante, offrendo quasi un evento a settimana durante l’estate, ed eventi una o due volte al mese durante la stagione invernale.

La sua flessibilità e la capacità di adattarsi a diverse location hanno dimostrato che l’inclusività e la celebrazione della comunità LGBTQ+ possono prosperare anche in contesti meno tradizionalmente aperti. La speranza è che, in futuro, possano emergere più spazi permanenti come Teekanne, rendendo le Marche una regione ancora più accogliente.

Arcigay Comunitas Ancona: punto di riferimento per la comunità

Pagina Facebook: Arcigay Comunitas Ancona

Indirizzo: Via Armando Seppilli, Ancona, Italy [Indicazioni Google Maps]

Mail: ancona@arcigay.it

Arcigay Comunitas Ancona è una delle principali associazioni LGBTQ+ attive nelle Marche. Questa organizzazione svolge un ruolo fondamentale nel sostenere, rappresentare e organizzare eventi per la comunità LGBTQ+ nella città di Ancona e non solo.

Arcigay Comunitas Ancona offre un ampio ventaglio di eventi e attività che si rivolgono alle diverse esigenze e interessi della comunità. Questi eventi spaziano da serate ludiche e culturali a incontri sociali, contribuendo a creare un ambiente accogliente e inclusivo.

L’associazione organizza regolarmente serate come “ARCIPIZZA”, offrendo momenti di svago e socializzazione. Questi eventi sono caratterizzati da temi divertenti e coinvolgenti, come “Christmas Realness” o “Glitter Edition”, che aggiungono un tocco di allegria e creatività agli incontri.

Arcigay Comunitas Ancona non si limita a eventi puramente ricreativi, ma propone anche attività culturali come la presentazione di ebook e mostre fotografiche. Queste iniziative mirano a promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione delle questioni LGBTQ+, oltre a offrire spunti di riflessione e dialogo.

Eventi come “GAYMING TIME”, organizzati dal gruppo Comuninerds, e serate come “ARCI PARTY” offrono opportunità per divertirsi e rilassarsi in un ambiente accogliente e rispettoso.

L’associazione partecipa anche a iniziative di volontariato, come le giornate di pulizia, dimostrando l’impegno della comunità LGBTQ+ nel contribuire positivamente alla società più ampia.

Arcigay Comunitas Ancona incoraggia la partecipazione attiva de* membri della comunità nella pianificazione e nell’esecuzione degli eventi. Questo approccio collaborativo non solo arricchisce la varietà delle attività proposte, ma rafforza anche il senso di appartenenza e di comunità.

Sauna Velluto: più di una semplice sauna gay

Indirizzo: Via S.S. 16 Adriatica 184 [indicazioni Google Maps]

Orari di apertura: il lunedì, giovedì, sabato e domenica, dalle ore 15:00 alle 20:00.

Sito Web: https://www.saunavelluto.it/

Sauna Velluto, situata a Marzocca di Senigallia nelle Marche, è ben più di una semplice sauna gay. Fondata nel 2009 come associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, Sauna Velluto si impegna attivamente nella lotta per la parità dei diritti e contro ogni forma di discriminazione rivolta alla comunità LGBTQ+.

Sauna Velluto offre un ambiente accogliente e rilassante dove le persone possono incontrarsi, socializzare e godere di momenti di relax. La struttura è dotata di piscina, sauna, bagni di vapore e aree più intime, ideali per chi cerca un’esperienza di benessere totale o vuole semplicemente trascorrere una serata piacevole in compagnia.

La visione di Sauna Velluto è quella di una società laica, plurale, aperta e solidale, in cui i diritti umani e civili siano riconosciuti e garantiti. L’associazione crede fermamente nella libertà delle persone LGBTQ+ di essere sé stesse senza alcun timore o restrizione.

Sauna Velluto svolge un ruolo attivo nella promozione della parità dei diritti, attraverso iniziative e programmi che mirano al cambiamento politico, culturale e sociale. L’associazione si dedica anche a organizzare dibattiti e incontri sulle tematiche LGBTQ+, contribuendo a creare consapevolezza e a combattere stereotipi e pregiudizi.

Spiagge gay e nudiste nelle Marche

Ogni anno aggiorniamo il nostro speciale sulle spiagge gay friendly e nudiste nelle Marche. Dai ora un occhio al nostro approfondimento cliccando sul testo sottolineato qui di seguito:

Speciale Spiagge Gay in Italia

Vuoi suggerirci altre serate, eventi, locali gay e queer friendly nelle Marche? Scrivici qui sotto nei commenti o a redazione@gay.it