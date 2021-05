Luca Guadagnino frena sul sequel di Chiamami col tuo nome

< 1 minuto di lettura

Luca Guadagnino ha ritrovato Timothée Chalamet sul set di Bones and All, le cui riprese sono ufficialmente partite questa settimana. Teen drama tratto dall’omonimo romanzo di Camille DeAngelis, sceneggiato da David Kajganich e primo film interamente girato in America dal regista italiano, Bones and All vede nel cast anche Taylor Russell, Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, David Gordon-Green, Francesca Scorsese, Chloë Sevigny e Michael Stuhlbarg, indimenticabile papà di Elio Perlman in Chiamami col tuo nome.

Intervistato da Deadline, Guadagnino ha per la prima volta frenato sull’annunciato sequel del film, da lui a lungo cullato. Nell’ultimo anno è esploso lo ‘scandalo Armie Hammer’, travolto dalle accuse di violenze sessuali, mentre Chalamet è sempre più richiesto, con la Warner che gli ha affidato il ruolo di un giovane Willy Wonka nel prequel della saga.

La verità è che il mio cuore è ancora lì, ma sto lavorando a questo film ora, e spero di fare presto Scarface. Ho molti progetti e quindi mi concentrerò su questa sponda dell’Atlantico e i film che voglio fare. Sono stato totalmente influenzato dalla cultura americana, dal cinema americano e ora dal panorama americano, quindi sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Gli ultimi mesi sono stati fantastici per me, conoscere questa parte del paese, che è bellissima e invisibile.



Di fatto si può parlare di un primo importante stop all’ipotesi Chiamami col tuo nome 2, da riprendere eventualmente tra qualche anno. Bones and All racconta la nascita di un primo amore, tra Maren, giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un vagabondo, uniti nel pieno di un’odissea di centinaia di chilometri nell’America di Ronald Reagan.