Mara Venier: “L’amore vince su tutto, l’amore non ha sesso”

70 anni, Mara Venier è da oggi in libreria con “Mamma, ti ricordi di me?“, in cui la conduttrice ricorda il rapporto con l’amata madre. Intervistata da Silvia Fumarola per LaRepubblica, Mara ha confermato la sua presenza a Domenica In anche per la prossima stagione, per poi soffermarsi sull’importanza dei diritti LGBT.

“Io penso che si possa parlare di tutto, che l’amore vinca su tutto e non abbia sesso“.

Mara ha ospitato in studio anche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, due anni fa unitesi civilmente: “Imma ed Eva traboccavano d’amore: c’erano i video dei nipoti, una famiglia bellissima. Sono la zia Mara e il mio pubblico sa che non faccio differenze. Domenica In è pop, parla a tutti. Mi auguro che arrivi il giorno in cui nessuno venga etichettato: siamo persone. Basta con le definizioni – gay, eterosessuale. Siamo esseri umani e questo virus terribile che si è portato via tanti amici, penso al mio adorato Giovanni Gastel, ci dovrebbe insegnare qualcosa“.

Nelle scorse settimane Mara Venier aveva pubblicamente sostenuto il DDL Zan, su Instagram, specificando l’impossibilità ad ospitare il deputato dem a Domenica In, dove i politici sono di fatto banditi.