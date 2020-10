Auguri Mara Venier: I 70 anni di una delle conduttrici più gay friendly della tv, ora anche stilista

Mara Venier, che è tra le conduttrici più amate e gay friendly della tv e si è sempre battuta per i diritti LGBT+, compie oggi 70 anni.

Tornata al timone di “Domenica In” su Raiuno – tra i programmi che l’hanno resa famosa – lo scorso settembre 2018, dopo aver militato diversi anni in Mediaset, specialmente come opinionista ne “L’Isola dei Famosi“, Mara oggi è una donna totalmente realizzata.

Madre entusiasta di due figli, Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi (avuti entrambi da due relazioni distinte), nonna e moglie felice (è sposata con il produttore Nicola Carraro), Mara Venier ha annunciato che l’anno prossimo non condurrà più il contenitore domenicale Rai, per dedicarsi completamente alla propria famiglia.



Per i 70 anni della nostra “Zia” della tv, oltre ai nostri migliori auguri, abbiamo deciso di selezionare per voi 5 momenti in cui Mara Venier ha supportato maggiormente la comunità LGBT+ negli ultimi anni.

5) Madrina del Padova Pride Village 2019

4) I Tweets rainbow

3) Luca Trapanese e la famiglia omogenitoriale a Domenica In nel 2019

2) Il bacio con Ornella Vanoni a Domenica In nel 2013

1) La sua intervista a Gay.It nel 2017