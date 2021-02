Dalla De Filippi alla Venier: mercoledì 24 febbraio ore 21 Vincenzo De Lucia in diretta Instagram su Gay.it

< 1 minuto di lettura

La stessa Mara Venier l’ha definito la rivelazione dell’anno. Vincenzo De Lucia, classe 1987 di Napoli, è l’eclettico imitatore che ha fatto del divertimento e dell’allegria i suoi punti di forza.

Nel 2009 ha vinto il premio “Alighiero Noschese” come migliore imitatore e trasformista campano. Si è fatto apprezzare per il suo grande senso dell’umorismo nel programma Made in Sud, talento che ha mostrato anche come ospite fisso di programmi Rai di punta come Stasera tutto è possibile e Domenica in.

Eccolo, in una delle più esilarati performance nei panni di Barbara d’Urso.









Anche Mara Maionchi, Maria Nazionale, Milena Gabanelli, Franca Leosini, Gina Lollobrigida e Sandra Milo tra le donne della tv imitate dal comico napoletano. Una delle più riuscite, l’imitazione di Maria De Filippi che gli è valsa anche i complimenti della conduttrice di Canale 5.









Sarà con noi in diretta dalle 21 di Mercoledì 23 Febbraio sul profilo Instagram di Gay.it. Ma appunto non sarà da solo, con lui ci saranno Maria De Filippi, Barbara d’Urso e Mara Venier! E non solo…