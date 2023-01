Ragazzo in mutande spunta nella videoconferenza del democratico Matt Heinz: destra di Trump all’attacco

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

La bufera anti-democratica statunitense oggi punta il dito su Matt Heinz, parlamentare democratico dell’Arizona, in seguito a una gaffe clamorosa – ma del tutto innocente – accaduta durante una chiamata Zoom.

All’inizio di questa settimana, Heinz avrebbe partecipato a un meeting istituzionale da remoto, in rappresentanza del secondo distretto della Pima County Board of Supervisors. A circa due ore dal suo ingresso in call, ecco l’imprevisto, che poteva succedere a chiunque.

Sullo sfondo del video, emerge un ragazzo in slip da bagno, a torso nudo, mentre è in procinto d’indossare una canottiera. La videocamera si spegne per qualche secondo, insieme al suo microfono. E quando entrambi si riattivano, l’uomo è sparito. Heinz mantiene il sangue freddo e non commenta l’accaduto, andando avanti come se nulla fosse.

Tuttavia, la vicenda non è passata inosservata – ed i politici americani di estrema destra hanno colto al balzo l’occasione di scagliarsi sul democratico con illazioni prive di fondamento. Secondo alcuni, l’uomo del mistero sarebbe in realtà un sex worker, che Heinz avrebbe impunemente assunto con i soldi dei contribuenti. Per altri, si tratta di un fidanzato segreto molto più giovane.

La testata online conservatrice Daily Caller, invece, pare non conoscere l’esistenza degli slip da uomo, e accusa il ragazzo comparso nel video di “vestirsi da donna”.

Heinz ha però smentito tutte le illazioni in un’intervista con The Advocate. Il democratico si sarebbe infatti trovato in vacanza su una crociera di 10 giorni sul Canale di Panama, e la persona in questione sarebbe stato un semplice amico.

“Tutta quest’attenzione sull’accaduto mi sconcerta” ha dichiarato. “Mi trovo in vacanza con un amico, viaggiamo spesso insieme. Durante la chiamata Zoom, ha attraversato la stanza per dirigersi sulla balconata, ed è in quel momento che è comparso sullo sfondo. Se fosse entrata una bella ragazza in bikini, dubito che la destra avrebbe avuto così tanto da dire”.

E poi, Heinz mette in chiaro la situazione: il ragazzo non sarebbe il suo fidanzato, nè un sex worker nè tantomeno suo marito. E, rispondendo alle accuse degli avversari politici, secondo le quali Heinz “sarebbe in vacanza mentre tutti gli altri lavorano”, risponde:

“Sono un uomo gay e single. Spesso favorisco i miei colleghi durante le vacanze di Natale, così che possano passare più tempo con le proprie famiglie. Però anche io ho il diritto di rilassarmi”.

