Luke Evans ha perso 8 kg in 10 settimane a teatro: “Volete dimagrire? Fate uno spettacolo nel West End”

In attesa di vederlo al cinema con l’atteso Our Son, al fianco di Bily Porter, l’infaticabile Luke Evans è attualmente il protagonista della commedia Backstairs Billy, a teatro. Evans non si faceva vedere nel West End di Londra da ben 16 anni. Nello spettacolo il divo inglese interpreta William Tallon, il cameriere gay della defunta Regina Madre (interpretata da Penelope Wilton). Lo spettacolo ha preso vita all’inizio di novembre e andrà in scena fino a gennaio.

In un post social Evans ha mostrato come e quanto le sfiancanti settimane di prove ed esibizioni abbiano avuto un impatto sul suo corpo. L’attore si è mostrato in jeans, senza t-shirt, tiratissimo e in gran forma.

“Vuoi bruciare il grasso corporeo velocemente? FAI UNO SPETTACOLO NEL WEST END!!! Ho perso 8 kg in 10 settimane!!”, ha scritto divertito Luke, per poi ringraziare anche i “cerotti rinfrescanti per gli occhi“, da lui definiti “i migliori amici di un uomo di 44 anni“.

Su Instagram Evans è attivissimo. A inizio novembre aveva omaggiato Pavarotti cantando in mutande. Il suo ultimo spettacolo teatrale a Londra era stato Small Change di Peter Gill, nel 2008. L’anno prima aveva preso parte anche a Rent, musical di culto. La svolta cinematografica è diventata realtà nel 2010, con Scontro tra titani, seguito nel giro di 12 mesi da I tre moschettieri e Immortals.

Gay dichiarato da sempre, Evans ha dichiarato nel 2004 che il suo essere omosessuale non ha condizionato in alcun modo la sua carriera di attore.