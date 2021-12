6 minuti di lettura

Mentre Spotify ci ricorda che anche quest’anno la canzone di Natale più ascoltata in Italia e nel resto del mondo è “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey, che ha da poco raggiunto un miliardo di stream a livello globale, noi siamo qui a interrogarci su quali siano stati i migliori album internazionali del 2021.

Un anno tutto sommato abbastanza fiacco quanto a uscite discografiche? Nessuno dei dischi pubblicati passerà alla storia? Non importa. Quelli qui selezionati ci hanno lasciato tutti qualcosa e si guadagnano di diritto un posto in classifica.

Prima di passarli in rassegna, una menzione speciale per l’album che – per un soffio – non figura tra i dieci migliori album internazionali del 2021: “DISCO Guest List Edition” di Kylie Minogue. La pop star australiana ha pubblicato una riedizione dell’album che l’ha riportata in pista – letteralmente – dopo aver annaspato per anni nei posti bassi delle classifiche. Ricco di importanti collaborazioni inedite – su tutte quella con Jessie Ware – “DISCO Guest List Edition” paga però il prezzo dell’effetto “già visto e sentito” e non arriva ai piani alti come il suo predecessore, che lo scorso anno ha ottenuto il primo posto nella nostra Top Ten 2020.

I 10 migliori album internazionali che abbiamo amato nel 2021

