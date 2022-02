Adele a sorpresa all’Heaven di Londra. Pole dance, drag show e pubblico impazzito – VIDEO

2 minuti di lettura

Vinti 3 Brit Awards (“Artista dell’anno”, “Canzone dell’anno” e “album dell’anno”), Adele è stata criticata per una frase pronunciata dal palco. Avendo cancellato per la prima volta le categorie di genere, i Brit Awards sono diventati il trionfo dell’inclusione, ma la cantante inglese ha spiazzato i social con questo discorso di ringraziamento: “Capisco perché hanno cambiato il nome di questo premio, ma amo davvero essere una donna, amo davvero essere un’artista donna”.

Apriti cielo. Puntuali su Twitter sono piovute le immancabili polemiche, con l’artista inglese, appena tornata da Las Vegas dove ha cancellato dal giorno alla notte l’annunciato tour di 12 settimane, che ha deciso di buttarsi alle spalle qualsivoglia diatriba presentandosi al mitico Heaven di Londra, famosissimo locale queer della capitale inglese.

Tutti i presenti alla serata del giovedì, legata al talent queer “Porn Idol” in cui chiunque può partecipare spogliandosi sul palco, sono rimasti a bocca aperta quando al fianco di Cheryl Hole, ex concorrente di Drag Race, è comparsa Adele. La vera Adele, in carne ed ossa, senza alcun tipo di preavviso. Dopo aver registrato un’intervista per il The Graham Norton Show, che andrà in onda questa sera e dove quasi certamente affronterà anche i rumor che l’hanno travolta dopo l’annullamento della residency in Nevada, Adele è arrivata all’Heaven con lo stesso tailleur color pastello indossato nel corso dell’intervista. La popstar, regina della discografia internazionale da 10 anni a questa parte, aveva semplicemente voglia di divertirsi con i suoi amici.

Adele si è presentata come una “normale” cliente per guardare lo show e ha cantato “It’s Raining Men” tra la folla. Poi è salita sul palco, lasciando il pubblico senza fiato. A quel punto ha mimato un po’ di pole dance e ha chiesto alla conduttrice Cheryl Hole se potesse “avere l’ultima parola su chi far vincere stasera”. A quel punto ha indicato una donna di nome Martha, in topless, dicendole: “Sì, scelgo lei, perché vedo che sei fottutamente bella”.

Ritrovato l’amore al fianco di Rich Paul, manager sportivo, la 33enne cantante inglese è arrivata alle 100 milioni di copie vendute, tra singoli e album. Dal 2011 ad oggi ha vinto un Oscar, un Golden Globe, 15 Grammy e 11 Brit Award, diventando inoltre Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico.

