10+1 case pazzesche di celebrities internazionali

Abbiamo stilato la lista di 10 case pazzesche delle celebrities internazionali, pescando tra la community LGBTQIA+, ally e chi amiamo di più nello sport, nel fashion system, nella musica o al cinema.

Una lista per tuttə noi ex-fan di Extreme Makeover o MTV Cribs, dove ogni settimana sfamavamo la nostra invidia a suon di una sala cinema nello scantinato o una piscina olimpionica in un giardino di 3 ettari.

Ora c’è AD (Architectural Digest) a mantenere viva la nostra attenzione su questi temi, più di prima e meglio di prima; grazie ai suoi Open Door nelle case delle più grandi star internazionali. Un format costruito magistralmente per noi fighette con l’animo da pettegole di paese.

Gay.it si unisce al coro, aggiungendo, sul finale, una menzione speciale per uno dei più grandi designer mai esistiti, scomparso due anni fa.

Lady Gaga

“Questo è il mio santuario, è la mia oasi di pace. Io la chiamo Gypsy Palace”.

Lady Gaga (@ladygaga), oltre a un attico nell’Upper East Side di Manhattan, nel 2014 ha acquistato un’enorme villa (1000 metri quadrati) a Malibù. Il prezzo si aggira sui 28 milioni di dollari e presenta tre camere da letto, uno studio di registrazione, un enorme cabina armadio per i Versace e McQueen d’archivio, un ranch per i suoi amati cavalli e, per non farsi mancare nulla, una spiaggia privata.

Buona parte del documentario Gaga: Five Foot Two (disponibile su Netflix) è stato girato all’interno della dimora californiana della cantante.

Lil Nas X

Lil Nas X (@lilnasx) a soli 21 anni ha acquistato la sua prima casa, per un costo di 2,4 milioni di dollari. Situata sulle colline di Los Angeles, la casa è la versione milionaria di un perfetto covo di un ragazzo giovanissimo ed emblema della queerness come Nas X.

La vista è mozzafiato, e l’artista appena acquistata, ha pubblicato una serie di post sul suo canale Instagram per celebrare la sua prima casa.

Adele

Adele (@adele) lascia la sua casa inglese per acquistare la lussuosissima villa a Beverly Hills appartenuta a Sylvester Stallone.

Il prezzo di mercato è 110 milioni di dollari, ma la cantante ne ha offerti “soli” 58. La casa comprende diversi ettari di terreno, una meravigliosa vista, piscina, saune e palestra. Le trattative sono in corso, nel mentre Adele si gode, ancora per un po’, la sua immensa casa, immersa nel verde della campagna inglese.

Troye Sivan

Troye Sivan (@troyesivan) apre le porte della sua casa di Melbourne. Il cantante australiano nel presentare la sua villa ha dichiarato “Spero pensino che sono un ragazzo senza pretese, forse un po’ eccentrico, qualcuno che ama l’arte e il design, qualcuno devoto alla sua famiglia e sicuramente al fatto che sono gay“.

Sicuramente, salta all’occhio il suo amore per il design. La casa del cantante australiano è piena di pezzi d’autore come Percival Lafer, Ettore Sottsass, Tobia Scarpa, Marios Bellini e Botta. Lo stile è contemporaneo, con un mix di di elementi e materiali che rendono l’ambiente caldo e accogliente.

La casa in Sivan è un vero gioiello architettonico, con una storia ben stratificata.

Nato nel 1869 come campo da pallamano, l’edificio è stato convertito in una fabbrica di mattoni nel 1950 e poi trasformato in residenza nel 1970 dal famoso architetto australiano John Mockridge.

Taylor Swift

Taylor Swift (@taylorswift) possiede una vero e proprio impero immobiliare di circa 81 milioni di dollari fatto di palazzi e attici a Nashville, Rhode Island, Beverly Hills e New York City.

Questa nell’immagine è una delle sue prime case, la villa sul mare a Rhode Island. Nel 2013 l’ha acquistata per 17,7 milioni di dollari. Una residenza di otto camere da letto con otto caminetti e una piscina. La villa presenta anche una spiaggia privata, una biblioteca e un vero e proprio centro fitness.

Harry Styles

La casa di Harry Styles (@harrystyles) è una villa a Santa Monica da 7 milioni di dollari. L’abitazione, con quattro camere da letto e cinque bagni, ha subito diversi lavori di ristrutturazione.

Le modifiche includono l’aggiunta di pavimenti lucidi e bianchi come la neve in tutti gli spazi abitativi e di intrattenimento, nonché un sistema audio integrato, ideale per la musica a tutto volume durante una festa in casa o anche solo una notte informale. e l’adiacente sala da pranzo, è ancorata da un elegante camino minimalista e presenta anche un’intera parete di di portefinestre che offrono viste mozzafiato su Los Angeles.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton (@lewishamilton) possiede diverse case sparse per il mondo, ma l’abitazione principale del campione di F1 e nostro alleato durante il passato 2021, è un attico su più piani a Manhattan.

La casa dal valore di 50 milioni di dollari, ed è dislocata su quattro piani e una terrazza con una vista mozzafiato su tutta New York. Hamilton gode di una piscina interna, una palestra, uno studio privato e diverse camere da letto.

Bretman Rock

Bretman Rock (@bretmanrock), comparso quest’anno sulla cover di Playboy, ci mostra la sua casa hawaiana. L’artista musicale e influencer vive a Honolulu, capitale delle Hawaii, e lo stile della sua dimora è in perfetta sintonia con le tradizioni del luogo; aggiungendo però un lusso sfrenato nei dettagli e negli spazi.

Il 23enne è amante delle pietre, ognuna con il suo significato, e dei minerali del luogo. La sua casa presenta un caratteristico giardino interno e una vista senza pari sulle tipiche montagne hawaiane.

Naomi Campbell (@naomi) da sempre si batte per l’Africa, in cui sono piantate le sue radici. La sua amicizia con Nelson Mandela è stata uno dei punti di riferimento nella vita della top model, al punto che il politico e attivista sudafricano la soprannominò “figlia“.

In un video per AD, Campbell ci porta alla scoperta della sua lussuosa villa in Kenya. La casa è immersa nel verde e presenta i tratti tipici del luogo, ovviamente rivisitati in chiave moderna e sfarzosa. Le coperture sono di legno e a predominare è il colore bianco. La villa della top model ha un’enorme piscina semicoperta, un giardino immerso nella vegetazione keniota e numerose stanze da letto con letti a baldacchino e tendaggi di lino bianco.

Kristen Stewart

Kristen Stewart possiede una villa a Los Angeles risalente al 1920, acquistata al prezzo di 6 milioni di dollari.

La porta d’ingresso in legno lavorato a mano si apre in un elegante atrio con travi a vista decorate e pavimenti in piastrelle. Una porta ad arco conduce al soggiorno sobrio, dotato di caminetto e baciato dal sole grazie a quattro serie di porte-finestra che conducono ai giardini.

Tutte e quattro le camere da letto della casa principale si trovano al piano superiore, a cui si accede tramite una scala rivestita in legno. La camera principale occupa circa la metà del livello superiore e offre un salotto privato, doppi armadi, entrambi dotati di splendidi interni personalizzati, e un bagno-spa rivestito di piastrelle color lavanda. Due delle camere condividono un bagno completo, mentre le restanti camere da letto hanno il proprio bagno privato.

Karl Lagerfeld

Grazie alla sua migliore amica e braccio destro, Amanda Harlech, e a Vogue abbiamo l’opportunità di scoprire per la prima volta l’elegante villa francese di Karl Lagerfeld stilista e direttore creativo di Chanel, Fendi e dell’omonimo marchio.

La villa, situata poco fuori Parigi, è solo una delle case del designer di origini tedesche. Qui, Lagerfeld amava realizzare feste, circondarsi di amici, buona musica, rigorosamente suonata live al pianoforte e buon cibo.

La stanza più stramba, ma al contempo emozionante è una ricostruzione fedele della sua cameretta d’infanzia ad Amburgo. Lo stilista amava rifugiarsi lì e trovare la tranquillità tra i ricordi.

Altra peculiarità, sono le enormi librerie, disposte su più piani: è noto l’amore di Karl Lagerfeld per i libri e la letteratura, il designer era un lettore bulimico e onnivoro.

