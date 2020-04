16 marzo, Achille Lauro lancia il nuovo singolo: “Il mio biglietto da visita per il futuro, un testo per tutti”

È tutto pronto per il ritorno in radio di Achille Lauro, da domani fuori ovunque con 16 marzo, brano scritto in isolamento, poco più di due settimane fa, e ora pronto a lanciare una nuova fase nella carriera del cantante romano. Intervistato da LaRepubblica, Lauro, che ha ufficialmente lasciato la Sony Music Entertainment Italy Spa dopo la nomina a direttore creativo di Elektra Records/Warner Music Italy, ne ha così parlato.

È l’upgrade di tutto quello che ho fatto finora, un biglietto da visita per il futuro. Ho seguito una visione precisa: un testo per tutti, per una volta senza fare il maniaco della parola, tipo il Vasco di Siamo Soli, una frase che potrebbe dire chiunque, ma detta da lui… 16 marzo è un po’ così, meno poetica, più diretta, come una verità sentita.

Una canzone d’amore, quella scritta di getto da Achille, che potrebbe essere indirizzata a tutti noi: “È uno stato d’animo, una sensazione che tutti hanno provato o proveranno, mi piace il sound del ritornello. Siamo andati a cercare qualcosa di violento rispetto alle canzoni d’amore. Un po’ crazy, come me, finisce in eco, quasi rabbiosa”. “Stare isolato per me non è del tutto una novità, le mie cose sono sempre nate da lunghi periodi di chiusura… di sicuro sta venendo fuori una parte più autentica di me, sono meno influenzato dall’esterno, non ho distrazioni, cerco di ottimizzare al massimo, così quando sarà finita avremo usato al meglio il tempo, e accresciuto noi stessi. Potrebbe essere un cosiglio per tutti“.