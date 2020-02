40 anni di Tiziano Ferro: auguri al cantante che non ha avuto paura della sua omosessualità

Cantante e produttore discografico originario di Latina. Voce calda e possente. Sorriso contagiante e fascino magnetico. Sono tante le caratteristiche di Tiziano Ferro, l’artista italiano che ha esportato la nostra musica nel resto del mondo. E oggi, 21 Febbraio 2020, per lui (ma anche per i suoi fan) è una data importante da ricordare e da celebrare. L’artista di ‘Perdono’ e di tante altre hit compie 40 anni. Tiziano Ferro festeggia il suo compleanno con un post pubblicato su i suoi profili social in cui, sempre con il solito sorriso stampato in viso, ringrazia tutti ‘per gli auguri e per l’amore’.

Questo è un momento di grande consacrazione per Tiziano Ferro. Fresco della sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato la Kermesse insieme a Fiorello e Amadeus, ora si gode il successo di ‘Accetto Miracoli’, e si prepara a un lunghissimo tour che lo terrà occupato da maggio fine a dicembre. Felicemente sposato con Victor Allen, a Sabaudia lo scorso 13 luglio si unito civilmente insieme al compagno, dopo una cerimonia a Los Angeles celebrata in gran segreto.

Icona LGBT, le sue canzoni sono diventati dei veri e propri inni all’amore e alla passione. Il primo album risale al 2001, e grazie a ‘Perdono’ e ‘Rosso Relativo’, si è imposto come un artista poliedrico, capace di miscelare atmosfere black a sonorità più romantiche. Caratteristiche che sono diventate poi un suo marchio di fabbrica. Nel 2010 il suo coming out che coincide con la pubblicazione del libro ‘Trent’anni e una chiacchiera con papà’. Uscire allo scoperto per Tiziano Ferro è stato un atto di grande coraggio. In una società in cui la comunità LGBT viene ancora guardata con diffidenza, rivelare la propria omosessualità ha cambiato sensibilmente la prospettiva del mondo in cui viviamo. Un atto di coraggio, questo è vero, ma anche di vitale importanza, dato che Tiziano Ferro è stato uno dei pochi (e dei primi) che è uscito allo scoperto senza aver paura di mostrare il suo lato umano e senza aver paura di mostrare il vero se stesso. E questo non ha influito sul suo successo. Anzi, a dieci anni dal suo coming out, Tiziano Ferro è diventato una vera e propria icona. Nel corso del tempo, tanti sono stati i riconoscimenti ottenuti. Come un Billboard Latin Music Awards, un MTV Europe Music Awards e altri ancora. Tiziano Ferro macina un consenso dopo l’altro, un successo (stra)meritato.