Marco Mengoni e Mahmood, una canzone insieme

Alla fine, pare, accadrà. Marco Mengoni e Mahmood potrebbero presto pubblicare un singolo insieme. I due artisti sono stati protagonisti di Sanremo 2024 e di centinaia di meme e reazioni social circa una loro presunta liason sentimentale, mai smentita dai due cantanti, ma che appare altamente improbabile (diciamolo pure: è un gossip che non esiste).

Marco e Alessandro hanno anche affrontato l’outing congiunto sferrato senza malafede da quei due volponi di Roberto D’Agostino e Pietro Gomez. Si è anche detto che Mahmood era piuttosto arrabbiato per aver trovato il palco dell’Ariston ricolmo delle cartacce lanciate da Mengoni nella gag che aveva preceduto la sua esibizione. Secondo quanto ricostruito da Gay.it, Mahmood era nero non tanto con Mengoni (i due sono amici da tempo), quanto con il tecnico Rai che, prima che uscisse sul palco, gli aveva garantito che il palco sarebbe stato pulito. E invece tutti ricordano Mahmood pulire il palco, prima di cantare, mentre Mengoni ammanettava Amadeus (sempre per via della gag).

Mengoni e Mahmood lanceranno un singolo questa estate?

Ad ogni modo le voci girano e sono eccitanti. Mengoni e Mahmood potrebbero lavorare insieme a un singolo-bomba da pubblicare a fine estate, anche – e non solo – in vista del tour che Mahmood si appresta a compiere in tutta Italia (Forum di Assago sold out, ha già raddoppiato la data, ci sono anche Napoli, Firenze, Roma ecc.).

Mahmood, vincitore delle classifiche sanremesi nonostante il 6° posto di Tuta Gold, ha appena pubblicato Nei letti degli altri, album che, a sette giorni dall’uscita del 16 Febbraio, è numero uno in tutte le classifiche, e che si candida a diventare uno degli album dell’anno. Come già raccontato su Gay.it, NLDA segna anche il passaggio in cui l’artista milanese parla con disarmante normalità di relazioni gay nei suoi testi (evviva).

Marco Mengoni, dopo aver annunciato una nuova tranche del suo mega-tour negli stadi per il 2025 (già quasi tutto sold-out in dieci giorni), starebbe in questi giorni lavorando con un noto produttore milanese a un brano in cui sono coinvolti anche altri altisonanti artisti italiani. C’è dentro anche Mahmood? Non abbiamo gli elementi per confermarlo.

Infine, secondo alcuni gossip riportati su Oggi, Mahmood starebbe consolando Mengoni, reduce da una delusione d’amore. Non ci risulta che Mahmood stia consolando Mengoni e che Mengoni sia afflitto da delusioni d’amore.

Mahmood e Mengoni, un’amicizia artistica che arriva da lontano

La possibile – forse probabile – collaborazione tra Marco e Alessandro è in verità figlia di una reciproca stima artistica che arriva da lontano. Quando Mengoni muoveva i primi passi nella discografia e Mahmood era ancora uno sconosciuto, i due hanno lavorato insieme in alcune session d’autore. Le session d’autore sono sedute in cui vengono coinvolti contemporaneamente vari talenti della musica, solitamente autori, ma anche musicisti e gli stessi cantanti, per fare un brainstorming creativo e far emergere spunti che possano portare alla stesura di strofe, parole, ritornelli, melodie eccetera. Successivamente Mahmood ha collaborato alla scrittura di una delle più amate canzoni mengoniane: Hola (insieme allo stesso Mengoni e a Francesco Catitti detto Katoo, che ha anche firmato Tuta gold).

Durante Sanremo, a una domanda posta dal Corriere.it sull’ipotesi di vederlo pubblicare un brano insieme a Mengoni, Mahmood non ha negato che un giorno potrebbe accadere.

Secondo alcuni media che si occupano invece di televisione, potrebbe esserci uno show in Rai dedicato a Mengoni, nel quale Mahmood potrebbe essere tra gli ospiti più di spicco.

Mengoni e Mahmood e il duetto sfumato a Sanremo 2024

Tornando a Sanremo 2024. Nelle settimane precedenti al Festival, girava voce che addirittura Mengoni potesse cantare con Mahmood nel duetto della serata cover. Pare che però Amadeus abbia posto il veto, per Mengoni, come per Giorgia, imponendo ai due co-conduttori di non affiancare nessun artista in gara nella serata del venerdì. L’indiscrezione di un duetto che avrebbe fatto sognare tutta Italia e che poi non si è materializzato – Mahmood ha comunque portato all’Ariston forse il momento più alto dell’intero festival con Tenore Bitti (a tal proposito si legga Dalla e Mahmood un’utopia che tiene insieme tutto ) – trova una sua logica nel fatto che Mahmood quella sera ha interpretato Com’è profondo il mare di Lucio Dalla, gigante della nostra amata canzone italiana, che, ancora in vita, aveva voluto un giovanissimo e appena consacrato Mengoni al suo fianco per alcune performance. Qui di seguito il racconto dalla voce dell’immenso Dalla di come e quando fu folgorato dalla voce di Mengoni:

