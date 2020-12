Vedere un uomo nudo in un film è come vivere un’avventura di una notte. Vederlo in una serie televisiva diventa un’esperienza ancora più ricca. Perché, rispetto al film, riesci a conoscere in maniera più approfondita il personaggio, da ciò che più ama alle sue paure più grandi. E, il condividere con lui nuovi livelli di intimità, diventa ancora più intrigante.

A causa di un asciugamano scivolato via oppure in una scena particolarmente sexy, puoi avere ammirato il personaggio nella sua totale nudità, di fronte o da dietro, proprio come Madre Natura lo ha fatto.

In questo articolo abbiamo raccolto per te 10 nudi maschili presenti nelle più recenti serie televisive. Ecco quelli che ci hanno lasciato letteralmente a bocca aperta.

La Top10 dei nudi maschili nelle serie TV 2020