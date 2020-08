Le poste d’America celebrano gli 80 anni di Bugs Bunny con due storici francobolli en travesti

Bugs Bunny ha festeggiato 80 anni di vita e il servizio postale americano ha voluto celebrarlo attraverso una splendida collezione di francobolli commemorativi. Tra i tanti, due vedono il mitico coniglietto della Warner en travesti.

Sui social il francobollo più popolare è risultato essere proprio quello che vede Bugs Bunny nei panni di Brunhilde ne L’anello del Nibelungo di Richard Wagner. L’immagine proviene dal cortometraggio animato del 1957 “What’s Opera, Doc?“. C’è poi un altro francobollo che lo raffigura vestito da sirena, nel corto del 1944 “Hare Ribbin“. In effetti, come i fan di Bugs Bunny ben sanno, in più occasioni il coniglio si è travestito da femmina, come dimostra il video in testa al post. RuPaul ha persino confessato in un’intervista con l’Hollywood Reporter del 2016 che fu proprio Bugs Bunny a farle scoprire l’arte drag. Anche Lilly Wachowski, nel corso del bellissimo documentario Netflix Disclosure, ha sottolineato l’impatto della non conformità di genere che ha avuto Bug Bunny su di lei quando era soltanto una bambina.

Si ritiene che questa sia la prima volta che il servizio postale americano abbia ritratto un personaggio maschile in abiti femminili su un francobollo. I francobolli USPS Bugs Bunny Forever costano 11 dollari per foglio commemorativo da 20 francobolli.