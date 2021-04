Queer as Folk, è in arrivo il reboot della serie cult anni ’90

2 minuti di lettura

Queer as Folk, è in arrivo il reboot. Stando quanto rivelato dalla piattaforma di streaming Peacock, disponibile negli Stati Uniti, la serie di successo del 1999 tornerà in onda nei prossimi mesi con una nuova storia. Infatti il reboot è il “riavvio” di una serie o di un film, che partendo da alcuni elementi dell’originale propone una riscrittura delle vicende.

Abbandonate Manchester e Pittsburgh, i protagonisti del nuovo Queer as Folk vivranno ed elaboreranno una tragedia nella città di New Orleans. A scrivere e dirigere alcune delle storie della serie sarà il canadese Stephen Dunn, classe 1989, che si è distinto negli ultimi tempi per la regia di un episodio di Little America. Anche Russell T. Davies, padre della serie LGBTQ+, prenderà parte al reboot in veste di produttore esecutivo.

Queer as Folk, ordinato il reboot. Il produttore: “Negli ultimi venti anni è cambiato tutto”

A oltre vent’anni dal debutto della serie originale e dal fortunato remake americano in cinque stagioni, Queer As Folk riaccende i motori in uno scenario culturale in piena evoluzione. Dal 2000 in poi, in America e in Europa, sono stati tanti i passi avanti verso una maggiore libertà di espressione artistica, così come il termine queer è riuscito ad entrare nel dizionario delle nuove generazioni. Ecco come Stephen Dunn ha commentato la presa in carico del ruolo:

È un onore quasi surreale adattare la serie rivoluzionaria di Russell T. Davies. Quando lo spettacolo è andato in onda per la prima volta, l’idea di storie queer impenitenti in TV era così provocatoria che sentivo di poter guardare Queer as Folk solo in segreto. Ma è cambiato tutto talmente tanto negli ultimi 20 anni, e quanto sarebbe meraviglioso se la prossima generazione non dovesse guardare Queer as Folk da sola nei loro umidi scantinati con il volume a zero, ma con la famiglia e gli amici e il volume alzato al massimo…

Ancora non sono state diffusi dettagli e informazioni sullo sbarco del reboot di Queer as Folk sulla piattaforma Peacock, né tanto meno sappiamo se e quando sarà distribuita la serie in Italia.