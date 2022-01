Sphen e Magic, i pinguini gay più famosi del mondo, celebrano tre anni insieme

2 minuti di lettura

Sphen e Magic, questi i nomi dei due pinguini maschi, che vivono al Sea Life Sydney, diventati famosi nel 2018 dopo aver iniziato la loro relazione. La vicenda aveva fatto il giro del mondo, tanto da finire menzionati anche nella terza stagione della serie tv Atypical.

La storia tra i due è iniziata quando Sphen ha dichiarato il suo amore per Magic regalandogli una pietra. I due sono diventati subito affiatati e, complice un istinto parentale innato nella loro specie, avevano addirittura iniziato a curarla come se fosse un uovo. Mossi dal loro incredibile rapporto, i responsabili dello zoo avevano deciso di affidare loro un vero uovo, a cui una mamma pinguino rimasta sola non riusciva a dare le cure necessarie.

Pochi mesi dopo, mettendo a zittire tutti coloro che hanno anche da dire sulla questioni di figli adottati da coppie gay, è nata Lara, la prima cucciola della coppia, a cui il web ha scherzosamente dato il soprannome di Sphegic, unendo i nomi dei genitori. È questo l’evento citato in Atypical, dove Sam, personaggio noto per la sua passione per i pinguini, parla alla sorella circa il suo coming out prendendo come esempio la celebre coppia. Una bella battuta sarcastica è stata riservata al nome della primogenita: «Hanno un bambino ora. Si chiama Sphengic. Penso che avrebbero potuto fare di meglio con il nome».

Nel 2020 Sphen e Magic hanno covato il loro secondo uovo, accogliendo un nuovo pulcino di nome Clancy nella loro famiglia. E ora, dopo tre anni insieme, i due sono pronti ad affrontare la loro terza stagione riproduttiva, che potrebbe risultare in un’ulteriore aggiunta alla loro prole. Non solo. In vista dei cambiamenti i due, proprio come una coppia borghese di città, hanno anche cambiato casa e si sono spostati in una nuova e più spaziosa posizione per nidificare. Inutile dire che sono ancora una delle coppi più forti in mostra al Sea Life. Non a caso l’annuncio ufficiale dello staff dello zoo acquatico era intitolato “Aggiornamento sulla power couple di pinguini” e i due sono diventati delle autorità anche all’interno della loro colonia, come hanno spiegato i guardiani che li curano: «Abbiamo notato che molte delle coppie di pinguini più recenti installano i loro nidi vicino a Sphen e Magic, pensiamo stiano cercando di imparare dai migliori».

«Sono un grande esempio per il resto della colonia. Sono inseparabili e stanno dimostrando quanto forti possono essere i legami tra i pinguini»

Tra i due non si è affievolito nemmeno il romanticismo. Kiera Ponting, la custode dei pinguini, ha infatti raccontato come: «Magic raccoglie ancora regolarmente i ciottoli più perfetti che può trovare per Sphen, mostrando come sia un grande cacciatore e un grande partner». Insomma, il vero amore esiste davvero. Almeno Sphen e Magic non devono fare i conti con una società omofoba che non li accetta… non esiste niente del genere in natura!

