Nell’aria qualcosa si fermò – racconto inedito

I miei unici svaghi, a parte il piano, sono le lunghe nuotate nella piscina interna e una palestra che mio padre ha fatto costruire per me, in modo da evitare i contatti con una popolazione culturalmente di basso livello.

La noia spesso mi pervade e il solo momento in cui respiro la realtà è quando discuto con la nostra donna di servizio, una signora umile e gentile, moglie del meccanico del paese e madre di un ragazzo bellissimo e grezzo, allievo di mia madre.

In questo paesino ci sono tre scuole: un liceo classico, per ricchi, un liceo scientifico per la classe media e un istituto tecnico per i figli degli operai. Mia madre si sente così una missionaria snob, una radical chic che si prende cura di ragazzi con un avvenire incerto. Questa cosa me la ricorda quotidianamente per farmi capire quanto sono fortunato.

Il fulcro del villaggio è la piazza centrale con due bar, una sala da tè per anziane pettegole e signori di ceto sociale agiato, vestiti con abiti di ottima fattura fatti su misura. Ci sono due panetterie, una macelleria e due negozi di alimentari. Per accedere al primo supermercato o a un Mc Donald’s (a me proibito) occorre prendere il treno e recarsi nella metropoli Torino.