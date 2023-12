Roma Pride 2024 sabato 15 giugno, l’annuncio video: “Sarà memorabile”

< 1 min. di lettura

30 anni esatti dal primo storico Roma Pride, andato in scena nel 1994. Il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli ha annunciato l’edizione 2024 del Pride capitolino, che andrà in scena sabato 15 giugno.

“Il 15 giugno, per questa grande occasione, ci aspettiamo oltre un milione di persone per un Roma Pride che vuole essere memorabile. Sarà un corteo in cui porteremo le nostre istanze, il rumore delle nostre voci e la nostra fierezza”, ha promesso Mario Colamarino, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e portavoce del Roma Pride.

“Alla nostra città, che vogliamo diventi anche una capitale dei diritti, intendiamo regalare una manifestazione unica, in grado di raccogliere l’energia e l’entusiasmo di chi, giorno per giorno, lotta per non essere discriminato, ignorato e invisibilizzato. Nelle due settimane precedenti la Parata in città si terranno quindi iniziative politiche, culturali, sociali e ludiche completamente gratuite”.

L’Onda Pride del 2023 è stata straordinaria, con oltre 50 Pride nazionali e quasi 2 milioni di persone in strada. Proprio il Pride romano è stato il più partecipato, con decine di carri, Paola e Chiara madrine e un milione di persone in piazza. L’obiettivo del 2024 è fare ancora meglio, al cospetto di un governo che ha dichiarato guerra alle famiglie arcobaleno, alimentando disinformazione e discriminazione nei confronti della comunità LGBTQIA+, realtàè che non è più accettabile.