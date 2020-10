Salute mentale e lavoro, risponde Immanuel per la Posta di Casto

“È etico che le aziende che assumono debbano essere informate delle tue condizioni di salute mentale, oppure è meglio omettere la cosa per evitare di non trovare un impiego?”.

Eccola qui la domanda posta da una nostra lettrice ad Immanuel Casto. Lettrice che ha chiesto di rimanere anonima e per questo motivo per pura ‘praticità’ chiamata Proserpide dal Casto Divo, affidatosi in via del tutto eccezionale alla consulenza dell’avvocato Simone Simplicio per provare ad ‘aiutare’ l’autrice della missiva.

