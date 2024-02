2 min. di lettura

Prosegue a ritmo serrato la gara sul palco del Teatro Ariston!

Questa sera, infatti, in occasione della terza serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, abbiamo assistito all’esibizione dei restanti 15 artisti in gara – Il Tre, Maninni, BNKR44, Santi Francesi, Mr. Rain, Rose Villain, Alessandra Amoroso, Ricchi e Poveri, Angelina Mango, Diodato, Ghali, Negramaro, Fiorella Mannoia, Sangiovanni e LaSad – e ora siamo finalmente in grado di svelare la top five.

Artisti eterogenei che sono stati votati al 50% dal televoto e per il restante 50% dalla giuria delle radio. Insomma, un mix esplosivo che ci ha regalato delle belle sorprese come l’ingresso nella top five de Il Tre, di Alessandra Amoroso, di Ghali e di Mr.Rain, oltre alla confermatissima Angelina Mango che ha conquistato la prima posizione.

Tutto, però, è ancora possibile! Solo sabato 10 febbraio, infatti, in apertura di puntata, scopriremo la classifica completa che terrà conto degli esiti delle prime quattro serate di Sanremo 2024.

Scopri le top five delle prime tre serate subito dopo la foto!

Sanremo 2024: la top five della prima serata (recap)

Loredana Bertè con “Pazza“ Angelina Mango con “La noia“ Annalisa con “Sinceramente“ Diodato con “Ti muovi“ Mahmood con “Tuta gold“

Sanremo 2024: la top five della seconda serata (recap)

Geolier con “I p’ me, tu p’ te“ Irama con “Tu no“ Annalisa con “Sinceramente“ Loredana Bertè con “Pazza“ Mahmood con “Tuta gold“

Sanremo 2024: la top five della terza serata (recap)

Angelina Mango con “La noia“ Ghali con “Casa mia“ Alessandra Amoroso con “Fino a qui“ Il Tre con “Fragili“ Mr. Rain con “Due altalene“

