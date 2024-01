GF, Vittorio Menozzi accusato per le sue dimensioni e per le sue mutande, la risposta è stupenda

3 min. di lettura

Bando ai preamboli, la notizia è questa: al Grande Fratello c’è il nostro gentil Vittorio Menozzi che parrebbe dotato di dimensioni genitali abbondanti, e che se ne va in giro in mutande, e questo manda fuori di testa i maschioni della casa.

Ieri sera abbiamo assistito alle lacrime in diretta del nostro amato Vittorio. Il ragazzo gentile, sempre a modo e mai superficiale avrebbe procurato problemi di autostima negli altri maschi del reality show condotto da Signorini. L’accusatore più agguerrito di Vittorio è Paolo, il macellaio tutto carne e core che ha imputato Vittorio dell’indecente reato (si fa per dire) di andarsene in giro nel labirinto granfratellesco in modalità troppo svestita. E che diamine! A Paolo, ecco accodarsi Mirko, secondo cui Vittorio avrebbe delle mire su Perla.

E insomma. Vittorio Menozzi nudo o quasi, troppi capezzoli al vento, troppi addominali, troppe spalle, troppa bellezza e poi con quella snobberia delle persone intelligenti: roba da far infuriare anche il più dosato dei maschioni, figurarsi certi soggetti che si aggirano nella casa. Secondo Paolo il macellaio, insomma!, Vittorio se ne va in giro in mutande al fine di catturare l’attenzione delle ragazze di casa. Vi sta scappando qualche risata malandrina?

Curiosamente Vittorio è anche – da tempo – l’oggetto di spudorati outing circa la sua mai confermata omosessualità. Si è parlato della sua ammirazione e vicinanza con Federico Massari, Vittorio è stato inoltre bersaglio di una non troppo velata omofobia. C’è stato poi il momento in cui lo stesso Vittorio ha parlato – senza confermare – della propria presunta omosessualità, rivelandosi un prezioso manifesto di questioning (in questi tempi di etichette, quasi quasi il Menozzi diventa personaggio d’avanguardia, pensa te….).

L’accusa di Paolo il macellaio dunque giunge come un cavolo a merenda rispetto al clima che circonda Menozzi nella casa. Non solo Vittorio è accusato di andarsene in giro in mutande per sollecitare l’attenzione delle ragazze (LOL!). Menozzi avrebbe anche buttato un po’ troppo l’occhio da voyeur in una situazione di intimità tra lo stesso Paolo e Letizia Petris (proprio lei, che ha già ammesso di aver avuto una relazione con una donna). Secondo Paolo, macellaio tutto d’un pezzo, in un momento in cui si stava infilando sotto le lenzuola di Letizia, il Menotti avrebbe insistito nel restare presente al fine di sbirciare la situazione.

Quindi, riassumendo: Vittorio Menozzi sarebbe improvvisamente un guardone. Accusa a cui Vittorio, con le lacrime che grondavano sull’invidiata babyface, assediato dai maschi tutto d’un pezzo (e per questo già spezzati da sé stessi) ha rilasciato l’ennesima lezione di stile, rispondendo con il consueto garbo:

“Comunque state parlando di donne che hanno una bocca e un cervello”

Insomma, dopo l’assedio al limite dell’outing – ricordate anche lì quella risposta mirabile di Vittorio? – dopo le allusioni sulle docce bagnate insieme ad Arnold, il nostro Vittorio ha saputo difendersi anche dal peggiore degli attacchi: quello dei maschi eterosessuali che traballano davanti alla consistenza di un pacco.

Per lə feticistə delle lacrime di Vittorio, qui la clip di Mediaset >

