Sanremo 2024, 3a serata. Ecco l’ordine d’uscita degli ultimi 15 BIG in gara con Teresa Mannino co-conduttrice

2 min. di lettura

La seconda serata del 74° Festival della Canzone Italiana, che ha visto Geolier piazzarsi davanti a tutti, è stata vista da 10 milioni 361 mila spettatori, con uno share medio del 60.1%. Leggero calo rispetto alla 2a serata del 2023, che arrivò ai 10.545.000 telespettatori con il 62,30% di share.

Archiviata una strepitosa Giorgia, stasera toccherà a Teresa Mannino co-condurre al fianco di Amadeus, con i due che in conferenza stampa hanno estratto a sorte i 15 cantanti che anche questa sera dovranno presentare gli ultimi 15 artisti in gara. Idea piacevole e riuscita che ieri ha raccolto ampi consensi social, con la 3a serata che sarà aperta da Il Tre, presentato da Loredana Bertè, e chiusa da LaSad, presentato da Geolier.

Ordine uscita artisti 3a serata

Il Tre presentato da Loredana Bertè

Maninni presentato da Alfa

BNKR44 presentati da Fred De Palma

Santi Francesi presentati da Clara

Mr. Rain presentato da Il Volo

Rose Villain sarà presentata da Gazzelle

Alessandra Amoroso presentata da Dargen D’Amico

Ricchi e Poveri presentati da Big Mama

Angelina Mango presentata da Irama

Diodato presentato dai The Kolors

Ghali presentato da Mahmood

Negramaro presentati da Emma Marrone

Fiorella Mannoia presentata da Annalisa

Sangiovanni presentato da Renga Nek

LaSad presentato da Geolier

Dopo il disastroso siparietto con John Travolta di ieri, stasera toccherà a Russell Crowe presentarsi all’Ariston ma in abiti di cantante. Super ospite anche Gianni Morandi, Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno un dialogo in musica alle morti sul lavoro, Sabrina Ferilli presenterà la fiction Gloria, Edoardo Leo la fiction Il Clandestino ed Eros Ramazzotti celebrerà i 40 anni di Terra promessa. In collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo ci saranno Paola e Chiara, mentre Bresh sarà in collegamento dalla Costa Smeralda e Fiorello, Fabrizio Biggio e Alessia Marcuzzi ancora una volta in collegamento dall’Aristonello di Viva Rai2.

Anche questa sera i 15 artisti in gara sanno votati dalla giuria delle radio (50%) e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Al termine delle votazioni verranno annunciate le prime cinque posizioni. Poi domani, come sempre, super serata con duetti e cover a tutto spiano e nessun agricoltore sul palco dell’Ariston. Amadeus si limiterà infatti a leggere le istanze delle loro proteste, senza accogliere il leader dei trattori Danilo Calvani, in passato protagonista di omobitransfobia social.

