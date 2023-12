CoComelon Lane, conservatori omofobi contro il cartoon Netflix: “Due papà gay e un bambino in tutù”. VIDEO

2 min. di lettura

È arrivata il mese scorso su Netflix l’ultima stagione di CoComelon Lane, cartone animato che segue le avventure di JJ e dei suoi migliori amici (Cody, CeCe, Nina, Bella e Nico) nei momenti più importanti della vita dei più piccoli. Dalla gioia della prima lezione di nuoto al primo taglio di capelli, JJ invita i bambini ad accompagnare i loro personaggi CoComelon preferiti nella celebrazione dei traguardi speciali della crescita.

Questa la sinossi ufficiale di un progetto televisivo che ha scatenato i conservatori omobitransfobici d’America. Il motivo? Uno dei personaggi principali della serie, Nico, ha due papà. Nell’episodio otto i due aiutano Nic a decidere cosa indossare per una foto di famiglia. Il trio canta una canzone in cui il bambino prova diversi vestiti, tra cui un’uniforme da pompiere, un cappotto da chef, un tutù e una tiara. Ed è qui che si è scatenata l’ira dell’ultradestra americana.

L’account estremista di X End Wokeness (@EndWokeness) ha pubblicato la scena in questione, insieme alla didascalia: “Il nuovo CoComelon Lane su Netflix ha un bimbo in abito da ballo per i suoi due papà gay. CoComelon è lo spettacolo più popolare per neonati e bambini dai 2 anni in su”.

Matt Walsh, transfobo professionista e commentatore del Daily Wire, ha ripubblicato la clip, suggerendo che “Netflix ha bisogno del trattamento completo “Bud Light” per questo”. Walsh si riferisce al boicottaggio transfobico del marchio di birra, dopo la collaborazione con l’influencer trans Dylan Mulvaney a inizio 2023. Walsh ha descritto l’episodio come un tentativo “palese” di “imporre una teoria radicale di genere ai bambini più piccoli”.

“Netflix ha tuo figlio dove lo vogliono. Seduto lì, con gli occhi incollati allo schermo, assorbe passivamente qualunque immagine, suono e idea che emerga da esso. E se tuo figlio guardasse l’episodio 8 di CoComelon Lane, assorbirebbe passivamente l’idea che è normale per i ragazzi vestirsi come ragazze e che non c’è niente di strano nel fatto che un bambino abbia due papà”, ha sbraitato Walsh. “È tutto molto deliberato, molto malvagio e purtroppo molto efficace”.

Il conduttore ed editorialista di Blaze Media Auron MacIntyre ha così rilanciato la polemica: “Non è scienza missilistica ragazzi”, ha scritto. “Sono semplicemente malvagi e vogliono deviare i bambini.”

