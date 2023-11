Drag Race Italia 3, ecco Tiziano Ferro giudice ospite: “Sono onorato, era il mio sogno” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Dopo Myss Keta, Alessandra Mastronardi, Chiara Iezzi, Ciro Immobile e Rosa Chemical, il colpaccio. La prossima puntata di Drag Race Italia 3, da venerdì in streaming su Paramount+, avrà come giudice guest Tiziano Ferro, finalmente fisicamente presente in trasmissione dopo le comparsate a distanza delle precedenti edizioni.

“Snatch Game! Tutto può succedere” il titolo di puntata, che vedrà il cantautore di Latina mattatore assoluto. Ferro è entrato in werk room in abiti da fonico. Barba folto e parrucca, Tiziano è stato perfetto nell’interpretare un tecnico di studio. “Sempre il cavo, sempre sto ca**o de cavo!”, ha esordito il finto Ferro al cospetto di concorrenti basite dall’inatteso ingresso in scena. A quel punto Tiziano si è tolto baffi e parrucca, svelandosi tra lo sconcerto generale.

“Questo è il mio sogno, sono onorato di essere di essere a Drag Race Italia, non vedevo l’ora di farlo!”, ha confessato il cantautore. “Io ho fatto qualcosa che ora dovrete fare voi, ovvero impersonare qualcun altro. È Snatch Game bitcheeeees!”, ha concluso Ferro, mesi fa sbarcato a Roma per registrare la sesta puntata di Drag Race Italia, prima di tornare in California dove sta affrontando il divorzio da Victor.

“Che giornate meravigliose mi avete fatto trascorrere”, ha confessato Ferro sui social della trasmissione. “W l’arte drag, perché a volte bisogna trasformarsi per imparare ad essere se stessi!”, ha continuato Tiziano, nei giorni scorsi giustamente orgoglioso nel celebrare i 7 anni di sobrietà assoluta.

Sono ancora otto le drag in corsa, ovvero La Prada e Lina Galore di Milano, La Sheeva di Tropea, Leila Yarn di Palermo, Silvana della Magliana di Latina, Melissa Bianchini di Roma, Sissy Lea da Londra e Sypario da Caserta. Chi dovrà salutare Drag Race Italia 3 al termine della sesta puntata?

