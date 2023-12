Un professore 2, Simone Balestra e Mimmo sono più uniti che mai: c’è stato un nuovo bacio

2 min. di lettura

La nuova stagione di Un professore prosegue a gonfie vele e dopo il bacio tra Simone Balestra e Mimmo andato in onda nelle scorse puntate, questa sera abbiamo assistito allo sviluppo della loro relazione.

I due giovani ragazzi della 4°B del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Roma, infatti, pian pano stanno imparando a conoscersi e ad amarsi.

D’altronde Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction, aveva annunciato già durante le riprese della serie tv co-prodotta con Banijay Studios Italia che la seconda stagione di “Un professore” sarebbe stata meno “frenata” su temi come omosessualità e bisessualità. E così è stato!

Da quando nella prima stagione abbiamo assistito al bacio tra Simone e Manuel di passi avanti ne sono stati fatti parecchi.

Gli sceneggiatori in questa seconda stagione, infatti, hanno provato a dare spazio a diverse forme d’amore e tra queste sicuramente risalta l’amicizia “speciale” tra Simone e Mimmo, interpretati rispettivamente da Nicolas Maupas e Domenico Cuomo, che stanno esplorando la loro sessualità e al contempo contribuendo a lanciare un messaggio d’inclusione al pubblico italiano.

I due, infatti, nella nona puntata di questa seconda stagione hanno avuto modo di conoscersi più approfonditamente e di mostrare al pubblico italiano tutto il loro amore l’uno per l’altro, un po’ come fino ad oggi eravamo abituati a vedere per le coppie definite tradizionali.

Il bacio ripreso dalle telecamere del regista Alessandro Casale, infatti, è stato profondo ed emozionale tanto che il fandom della coppia si è immediatamente scatenato sui social, portando l’hashtag #unprofessore2 virale in Italia. Ci azzarderemmo a dire quasi preparatore di una scena di sesso tra due uomini che, forse, potrebbe arrivare in vista del finale di stagione.

A proposito di questa suo ruolo in Un professore, intervistato da Claudia Rossi e Andrea Conti nel corso di FQLife, Domenico Cuomo ha parlato dell’importanza di rappresentare anche l’amore queer sul piccolo schermo:

“Sento un’evoluzione rispetto all’argomento tabù che in Italia prima ha fatto tanto male alle persone che non avevano la forza di fare coming out. Parlarne adesso, raccontare questa storia di due ragazzi che si amano, come per esempio due ragazzi omosessuali di una serie X, per me è una cosa fantastica. Vedere un fandom che in Un Professore ama l’ipotesi che io, Mimmo, possa amare Simone, oppure io Manuel possa amare Simone, quindi che la felicità di Simone che finalmente trova il suo principe azzurro, questa è una cosa bellissima, è la cosa più bella di tutte. Sono grato e onorato”.