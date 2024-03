Nicholas Galitzine è “così orgoglioso” delle scene di sesso gay in Mary & George (VIDEO)

2 min. di lettura

È andata in onda ieri su Sky UK la prima delle 7 puntate di Mary & George, serie chiamata a raccontare la vera storia di Mary Villiers, contessa di Buckingham che “plasmò il suo bellissimo figlio George per sedurre Re Giacomo VI di Scozia, conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra, e diventare il suo potente amante”. Nei panni del giovane protagonista il bellissimo e lanciatissimo Nicholas Galitzine, già splendido principe Harry in Red, White & Royal Blue, da subito resosi protagonista di scene particolarmente piccanti.

Dopo aver ascoltato le parole del regista Oliver Hermanus, da pochi giorni sul set del film queer The History of Sound con Paul Mescal e Josh O’Connor e già Queer Palm nel 2011 per Beauty e nel 2019 in gara per il Queer Lion a Venezia con Moffie, anche Galitzine si è detto inorgoglito delle scene di sesso gay vissute in particolar modo con Tony Curran, qui nei panni di Re Giacomo VI.

Pronti via e George, che inizialmente appare insicuro nei confronti di una sua eventuale attrazione per gli uomini che lo circondano, viene presto convinto da Jean (Khalil Ben Gharbia) a fare una cosa a tre: all’inizio George rifiuta, per poi cedere all’ormone e alla curiosità.

Tornato in Inghilterra, sua madre (Julianne Moore) riesce a convincerlo a sedurre Re Giacomo, con Nicholas Galitzine che in una scena già diventata virale si lecca la mano prima di penetrare il sovrano.

Parlando delle tantissime scene di sesso con Digital Spy, Galitzine ha ribadito come fossero “davvero importanti” per lo sviluppo del suo personaggio.

“Tutte le scene di sesso in Francia sono una parte molto importante della storia di George. Voglio dire, è in qualche modo la sua genesi. Trovare il giusto casting per Jean è stato davvero importante: penso che quella relazione e il carisma che ha in un certo senso lo aiutino a svelare la verità sull’identità di George.”

Galitzine si è detto “così orgoglioso di come sono andate quelle scene“, poiché hanno segnato un punto di svolta in George, che fino a quel momento era “così represso”. “Eravamo interessati a un ritratto onesto di quell’epoca, l’Inghilterra giacobina. Certamente, dal mio punto di vista, la relazione tra George e Re James era… l’amore puro che cresceva tra loro, anche se all’inizio era transazionale, poi si trasformava in qualcosa di veramente, davvero bello. E penso che questo si rifletta davvero nelle scene, il che è adorabile“.

Da stanotte Twitter è invado di clip di Mary & George con Nicholas assoluto protagonista. In Italia la serie arriverà su Sky Italia e Now a partire dal 7 aprile 2024.

