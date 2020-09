Savage X Fenty Show, arriva su Amazon Prime Video il volume 2 del fashion show di Rihanna

Savage X Fenty Show Vol. 2 è un fashion show ideato per celebrare la nuova collezione autunnale 2020 creata dall’icona della musica e della moda, Rihanna, dal 2 ottobre in esclusiva su Prime Video, in versione originale sottotitolata in inglese.

Un evento che combina la sfilata di modelle, attrici e ballerine con le performance speciali di alcuni dei protagonisti del mondo della musica come la star dell’hip-hop Travis Scott, ma anche Bad Bunny, Ella Mai, Miguel, Mustard, Roddy Ricch, e Rosalia. Nuovamente in scena anche volti noti del Savage X Fenty Show: Bella Hadid, Big Sean, Cara Delevingne, Christian Combs, Normani e Paloma Elsesser. Al loro fianco, le new entry Lizzo, Demi Moore, Erika Jayne, Gigi Goode, Irina Shayk, Laura Harrier, Paris Hilton, Rico Nasty, Shea Couleé, Willow Smith Chika, Miss 5th Avenue, Jaida Essence Hall e molte altre, tutte con indosso gli ultimi look savage e la tostissima collezione autunno 2020 di Savage X Fenty, disponibile nello store di Amazon Fashion e su Savage X Fenty.

Una collezione che vede Rihanna sbarcare anche nel mondo dell’intimo maschile, con Christian Combs modello.