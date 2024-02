The White Lotus 3, via alle riprese. Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

3 min. di lettura

Creare una serie di culto nel giro di pochissimi anni. Mike White, 53enne 20 anni fa sceneggiatore di School of Rock ma a lungo rimasto sconosciuto ai più, ha raggiunto l’Olimpo della tv a stelle e strisce con The White Lotus, serie antologica HBO riuscita a vincere 15 Emmy Awards, un PGA, due Screen Actors Guild Awards, un Writers Guild of America Award e due Golden Globe con le sue prime due acclamate stagioni. La prima ambientata alle Hawaii e la seconda in Sicilia, con la 3a finalmente andata incontro all’attesissimo via alle riprese.

Rinviato causa scioperi degli sceneggiatori e degli attori, il primo ciak è ieri diventato realtà, come annunciato da HBO. Il nuovo resort White Lotus andrà in scena in Thailandia, con riprese tra Koh Samui, Phuket e Bangkok. A darne notizia è Variety. Mike White ha svelato che questa nuova stagione avrà «uno sguardo satirico sulla morte, le religioni orientali e la spiritualità». Poi per il resto, come al solito, tutto tace.

Trama top secret ma ritorno importante sul set. Natasha Rothwell ritroverà la sua Belinda Lindsey, manager della spa della prima stagione, all’epoca chiamata a dover interagire con l’iconica Tanya McQuoid interpretata da Jennifer Coolidge, poi rivista in Sicilia al cospetto degli ormai leggendari ‘gay cattivi’.

A completare il cast saranno il 60enne inglese Jason Isaacs, celebre Lucius Malfoy in Harry Potter; la 47enne Michelle Monaghan, la 55enne Parker Posey, la 43enne Carrie Coon; il 52enne Walton Goggins, indimenticato sceriffo Chris Mannix in The Hateful Eight di Quentin Tarantino; la 30enne Aimee Lou Wood, esilarante Aimee Gibbs in Sex Education; la 49enne Leslie Bibb, il 30enne Patrick Schwarzenegger, figlio di Arnold nel 2022 apparso in The Staircase – Una morte sospetta; la Blackpink Lisa Joins, il 47enne Dom Hetrakul, il 44enne Christian Friedel, il 34enne Julian Kostov, la 38enne Morgana O’Reilly, l’85enne Scott Glenn, il 24enne Nicholas Duvernay, il 32enne Arnas Fedaravičius, la 28enne Sarah Catherine Hook e il 20enne Sam Nivola, recentemente visto in Maestro di Bradley Cooper.

Dopo aver letto la sceneggiatura Natasha Rothwell, via Hollywood Reporter, ha rivelato che The White Lotus 3 “lascerà le persone a bocca aperta. Ho sussultato a voce alta almeno cinque volte“. Ma ci vorrà tempo prima di poter vedere The White Lotus 3, perché HBO ha confermato che la nuova stagione andrà in onda nel 2025.

