Taiwan, è legge l’adozione per le coppie dello stesso sesso

Taiwan ha approvato uno storico disegno di legge che garantisce alle coppie dello stesso sesso il diritto di adottare congiuntamente un bambino a cui nessuno dei due è imparentato.

La legge è stata approvata il 16 maggio e di fatto avvicina sempre più Taiwan alla piena uguaglianza. Fino a pochi giorni fa solo le coppie eterosessuali e le persone single potevano adottare bambini con cui non avevano alcuna relazione biologica, con il risultato che solo una persona in una coppia dello stesso sesso poteva registrarsi legalmente come genitore del bambino, anche se entrambi genitori.

A fine 2022 una coppia gay della città di Kaohsiung ha citato in tribunale la legge vigente, sottolineando come il bambino da loro adottato non potesse riconoscere entrambi i genitori come tali. E il giudice ha dato ragione loro, rimarcando come il bambino non possa essere discriminato solo e soltanto perché con due padri. Ora la svolta storica.

Fan Yun, parlamentare del Partito Democratico Progressista, è stata tra coloro che hanno contribuito a realizzare il cambiamento.

“Sono molto entusiasta del fatto che oggi abbiamo concesso i diritti di adozione congiunta alle coppie dello stesso sesso”. “Legalmente, abbiamo finalmente restituito le coppie dello stesso sesso ai loro figli. L’amore dei genitori è lo stesso e solo attraverso l’adozione congiunta possiamo proteggere i diritti e gli interessi reciproci per legge“.

La Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights, uno dei gruppi di difesa LGBTQ+ dell’isola, ha celebrato la legge, sottolineando come ci sia “consenso” a Taiwan “per proteggere i diritti umani delle persone LGBTI e promuovere l’uguaglianza di genere”.

Nel 2019 Taiwan è stato il primo paese asiatico a riconoscere il matrimonio egualitario.

Nelle ultime settimane sono ricominciate le esercitazioni per testare la capacità dell’esercito taiwanese nel coordinarsi e rispondere a un’eventuale invasione dell’esercito cinese. D’altronde il mese scorso le Forze Armate cinesi hanno condotto tre giorni di esercitazioni militari attorno all’isola, che la Cina rivendica.

Lo scorso anno abbiamo intervistato un’attivista lgbtqi+ di Taiwan che sottolineò proprio come la Cina fosse un “Paese bullo come la Russia. A Taiwan c’è la democrazia. I nostri amici attivisti cinesi invece sono sotto pressione e abbiamo paura per loro.”

