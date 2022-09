Giorgia Meloni: “No alle adozioni per le persone LGBT. Ci vuole padre, madre e stabilità della coppia” – VIDEO

2 min. di lettura

Giorgia Meloni ed Enrico Letta si sono confrontati ieri per la prima e unica volta nella campagna elettorale estiva in diretta streaming al Corriere della Sera. Tra i tanti temi trattati dai leader del Pd e di Fratelli d’Italia, i diritti civili, con Meloni ancora una volta ferma nel chiederci di ‘accontentarci’ delle unioni civili.

“Ci sono le unioni civili e vanno bene così. Non sono d’accordo con il diritto di adozione degli omosessuali perché ai bambini che hanno già sofferto bisogna garantire il massimo, che per me è un padre, una madre, la stabilità della coppia”.

A quel punto Letta ha ribattuto con un “ai bambini bisogna dare amore, non si può dire cosa debba essere l’amore”. Meloni ha provato a difendersi precisando che “l’amore non c’entra niente, lo Stato non norma l’amore”. Un autentico autogoal su cui si è fiondato il segretario del Partito Democratico, che ha immediatamente ribattuto: “Appunto, sei tu che stai normando l’amore. Stai decidendo qual è e quale non è. E non è accettabile”.



Meloni, evidentemente in imbarazzo, ha provato a giustificarsi, finendo per peggiorare la situazione: “Il tema non è decidere il valore dell’amore, il tema è: noi abbiamo molte più coppie che vogliono adottare rispetto al numero di bambini adottabili. Credo sia normale che lo Stato faccia una scelta dando ai bambini la condizione che considera perfetta. Lo Stato italiano dice anche che tu per adottare un bambino devi avere determinati requisiti di reddito. È poverofobo? Non è poverofobo. Cerca di mettere quel bambino nella miglior condizione possibile. È buonsenso”.

Durissima la replica social di Alessandro Zan: “Giorgia Meloni è ossessionata dalle famiglie omogenitoriali. Famiglie con due madri o due padri semplicemente esistono già: a questi bambini vanno riconosciuti gli stessi diritti. È la destra a fare discriminazioni in figli di serie A e figli di serie B. Questa non è omofobia?“.

