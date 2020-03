Guida TV tra film e serie LGBT, 27 marzo 2020: serata con Sex and the City

Nuovo venerdì in quarantena causa pandemia da Coronavirus e nuovo consiglio cinematografico a tinte lgbt del giorno da parte nostra, con un unico film presente all’interno del palinsesto generalista quotidiano, su Rai Movie, canale 24, alle ore 21:10.

Sex and the City di Michael Patrick King, film che riprende le redini della mitologica serie HBO finita nel 2004. Sul set si sono ritrovate Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon, cinque indimenticate protagoniste insieme all’immancabile Chris Noth, aka Mr. Big. Questo perché Carrie e Mr. Big fanno coppia fissa e si avviano verso il gran rito del matrimonio. Charlotte e il marito Harry hanno felicemente adottato in Cina la piccola Lily. Miranda si barcamena come al solito tra il lavoro di avvocatessa rampante, il buon Steve e il piccolo Brady. E Samantha, che si è trasferita a Malibu con il giovane Smith per fargli da manager, vince se stessa raggiungendo i cinque anni di monogamia assoluta. Questa la sinossi ufficiale di un ritorno/debutto cinematografico che nel 2008 sbancò i botteghini, incassando la bellezza di 418,765,321 dollari in tutto il mondo.

Immancabile anche Willie Garson nella parte di Stanford Blatch, storico amico gay di Carrie che nel disastroso sequel del 2010 sposerà Mario Cantone, nella parte di Anthony Marentino. Da oltre 10 anni Sarah Jessica Parker prova con le unghie e con i denti a convincere Kim Cattrall per un terzo e ultimo capitolo, ma la sboccata Samantha ha rotto con lei, tanto dall’aver definitivamente affondato il progetto, inizialmente promosso anche da Kristin Davis e Cynthia Nixon.