Grande Fratello, chi è Stefano Miele? Stilista, amico di Tommaso Zorzi e fidanzato con un medico

Natale nella casa del Grande Fratello per Stefano Miele, nuovo concorrente del reality Mediaset. Nato a Gaeta nel 1990 ma milanese di adozione, Miele è uno stilista ed è felicemente fidanzato con un uomo, come rivelato nella clip di presentazione ufficiale: “Sono fidanzato, sono molto innamorato, lui fa il medico, è serissimo”, ha precisato Stefano, creatore e direttore di Haus of Honey, marchio di calzature nato nel 2020. Cresciuto a Gaeta, Miele è amico stretto di Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip più e più volte finito tra le sue storie e sul suo profilo Istagram, tra vacanze e cene.

Legatissimo a sua mamma, che ha avuto per mezzo secolo un negozio di calzature, Stefano le ha dedicato una collezione di scarpe. Prima di approdare a Milano ha lavorato a New York, a Londra per Tom Ford e infine all’ombra della madonnina per Miu Miu.

Nella presentazione Internet del suo marchio Haus of Honey, si legge:

“È naturalmente creativo, cromatico, appassionato e attento al dettaglio per definizione. Dal primo amore di un bambino, che vide tutte quelle scarpe già da piccolo, mentre trascorreva molti pomeriggi nel negozio della madre a Gaeta. I suoi occhi scrutavano forme, piedi, curve e tacchi, visioni e desideri. Sognando il suo futuro nel mondo del teatro, Stefano Miele cresce e si immerge nel mondo delle calzature, in una storia tipica della cultura italiana che lo porta a lavorare per marchi di lusso dalla fantasia dei disegni del bambino fino al passo decisivo del ritorno alle origini”.

Nella presentazione video andata in onda si è definito “spiritoso, spontaneo, puntiglioso, gioioso, elegante”. Di lui, invece, dicono che sia “simpatico, dolcissimo, molto preciso, sicuramente potrei andare d’accordo con i due bellocci della casa, ovvero Vittorio e Federico“.

Miele, primo concorrente gay dichiarato all’interno del Grande Fratello 2023 dopo il gentile rifiuto di Paolo Stella, è entrato nella casa “senza grandi aspettative“, per poi precisare. “Voglio vincere, lo prendo in considerazione“.

