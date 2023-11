Tutte le coppie LGBTQIA+ celebri scoppiate in questo 2023

6 min. di lettura

Il 2023 verrà ricordato anche come uno degli anni con le più clamorose rotture. Coppie celebri che si pensavano indistruttibili improvvisamente scoppiate, lasciando sgomenti i fan, riempiendo i tabloid e finendo spesso in tribunale.

A poco più di un mese dall’inizio del 2024 abbiamo fatto un resoconto delle coppie celebri LGBTQIA+ esplose negli ultimi 11 mesi, con la consapevolezza assoluta che molte altre, fortunatamente, sono sbocciate promettendosi amore eterno.

Antoni Porowski e Kevin Harrington

Fidanzati da poco più di un anno ma insieme da 4, la star di Queer Eye Antoni Porowski e Kevin Harrington hanno annullato il loro fidanzamento e messo un punto ad una relazione che sembrava perfetta.

“Dopo molte conversazioni e riflessioni avvenute durante il processo di pianificazione del matrimonio, Antoni e Kevin hanno deciso amichevolmente di separarsi”, ha confermato a People un portavoce di Porowski. “Anche se hanno ancora molto rispetto l’uno per l’altro, mentre parlavano sempre più del futuro si sono resi conto di essere su strade diverse. Entrambi rimangono concentrati sul lavoro e in questo periodo si circondano di amici”. Amen.

Lukas Gage e Chris Appleton

In un anno si sono conosciuti, innamorati, sposati e separati. A novembre è arrivata la notizia che l’hair stylist dei vip Chris Appleton ha chiesto il divorzio da Lukas Gage, attore di The White Lotus. Le nozze sono durate appena sei mesi.

Ashlyn Harris e Ali Krieger

Entrambe superstar del calcio femminile, Ashlyn Harris e Ali Krieger si sono separate il 19 settembre 2023. La coppia si era sposata a fine 2019, adottando anche due figli. Il divorzio è stato amichevole. Harris e Krieger hanno deciso di sviluppare “un’efficiente dinamica di co-genitorialità” per prendersi cura dei due figli.

Russell Tovey e Steve Brockman

Secondo quanto riportato a settembre dal Daily Mail, la star di Looking Russell Tovey e il suo partner, Steve Brockman, si sono separati. Entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram, mentre Tovey ha accennato alla rottura condividendo una foto con il suo cane con scritto “Siamo solo io e te”. Russell e Steve avevano iniziato a frequentarsi nel 2016, per poi fidanzarsi nel 2018.

Nicky Champa e Pierre Boo

Le star di TikTok Nicky Champa e Pierre Boo hanno deciso di porre fine alla loro relazione dopo essersi sposati nell’agosto 2022. Comlessivamente sono stati insieme per sei anni e mezzo, essendo fidanzati dal 2017. Fan di mezzo mondo in lutto.

Ricky Martin e Jwan Yosef

Ricky Martin e Jwan Yosef si sono sposati nel 2017. Nel corso degli anni hanno avuto due figli insieme, Lucia e Renn. Il 6 luglio 2023 Martin e Yosef hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La popstar ha scritto su Instagram: “Per qualche tempo abbiamo considerato di trasformare la nostra relazione, ed è dopo un’attenta considerazione che abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli, preservando e onorando ciò che abbiamo. Abbiamo vissuto in coppia tutti questi anni meravigliosi.”

Tiziano Ferro e Victor Allen

Sposato nel 2019 a Los Angeles, Tiziano Ferro ha annunciato la separazione da Victor Allen lo scorso settembre, con queste parole social.

“Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia“. “Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor, affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio”. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita”. “Voi lo sapete, ho portato avanti un tour contro il parere dei medici. Non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo anni sei anni, di cantare e ballare insieme. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita, della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza. Vi voglio bene, Tiziano“.

Darren Hayes e Richard Cullen

Darren Hayes, cantante australiano che ha fatto parte dei Savage Garden, con oltre 26 milioni di dischi venduti, ha annunciato lo scorso maggio la separazione dallo storico compagno, l’artista britannico 52enne Richard Cullen, suo sposo da 17 anni.

“Sono un libro aperto quando si tratta della mia musica e dei miei testi, ma sono una persona molto riservata quando si tratta della mia casa e della mia vita familiare. Nonostante sia stata una sfida mantenere le parti più sacre e preziose della mia vita solo per me, ho sentito il bisogno di essere onesto con coloro che hanno sempre avuto a cuore il mio mondo interiore, rivelando ciò che è accaduto nella mia vita privata in questi ultimi due anni. Dopo 17 anni di matrimonio con la persona migliore che abbia mai incontrato, Richard ed io abbiamo scelto di accettare che la nostra unione si sia conclusa in modo meraviglioso. Per onorare questa realizzazione, ci siamo separati all’inizio di quest’anno e ci siamo emotivamente sostenuti a vicenda durante questo enorme cambiamento nelle nostre vite”.

Billy Porter e Adam Smith

Divo di Pose, Billy Porter e Adam Smith hanno scelto di divorziare dopo sei anni di matrimonio. In una dichiarazione rilasciata la scorsa estate, il rappresentante di Porter ha rivelto che la loro “decisione è stata amichevole e reciproca ed è stata presa dopo molte considerazioni”. “Continuano ad amarsi e sostenersi a vicenda mentre si imbarcano in questo prossimo capitolo. Non ci saranno ulteriori commenti da nessuna delle parti e sarebbe apprezzato se la loro privacy fosse rispettata”.

Billy e Adam si sono incontrati per la prima volta ad una cena nel 2009. Sono usciti insieme per circa un anno, prima di separarsi e ritrovarsi cinque anni dopo. La coppia decise di tornare insieme il giorno del 46esimo compleanno di Porter, durante una cena al termine di Hamilton. Si sono sposati il 14 gennaio 2017, ovvero prima che Donald Trump giurasse come presidente degli Stati Uniti d’America. Temevano che potesse cancellare il matrimonio egualitario.

Alex Migliorini e Puggy

A inizio 2023 Alex Migliorini, secondo e ultimo tronista gay di Uomini e Donne, ha annunciato la rottura con suo marito Puggy. A darne notizia lo stesso Migliorini, su Instagram:

“Giornata di confessioni. Mi chiedete spesso che fine abbia fatto Puggy e dopo così tanto tempo mi sento di dirvi che con lui è già finita da tempo. Non è stata una decisione presa su due piedi anche perché, cosa che sanno in pochissimi, io e lui ci eravamo sposati perché eravamo molto innamorati e anche per dare un futuro concreto qui in Italia alla nostra relazione. Purtroppo la vita non ci ha riservato un percorso semplice e, nostro malgrado, abbiamo deciso di lasciarci pur continuando ad avere un bellissimo rapporto anche non stando più insieme”.

Non è chiaro cosa sia successo, quando i due si siano sposati/uniti civilmente e quando si siano lasciati. Successivamente Migliorini ha iniziato una storia d’amore con Manuel Pirelli di Love Island.