Martina Tammaro ed Erika Mattina de “Le perle degli omofobi” si sono lasciate

Una rottura improvvisa e inattesa. Martina Tammaro ed Erika Mattina, celebri “ragazze del bacio” conosciute sui social con la pagina Le Perle degli Omofobi, si sono lasciate. A darne notizia le dirette interessate, via Instagram.

“Ciao a tutti, scusate l’assenza e se non riusciamo a rispondere ai vostri Direct di questi giorni, sono giornate complicate e vorremmo solo condividere con voi la nostra decisione di interrompere la nostra relazione. Non sappiamo cosa succederà e se e in che vesti faremo parte l’una nella vita dell’altra (o se questa “pausa” terminerà in positivo) ma per il momento la situazione è questa ed è inutile far finta di niente. La pagina continua ad esistere e non appena capiremo di più anche su di noi, riprenderemo ad utilizzarla per gli scopi che ha sempre avuto, ovvero fare informazione e combattere l’omofobia. Insieme o separate questo non cambierà, non smetteremo di far sentire le nostre voci, promesso. Vi vogliamo bene, le vostre perle”.