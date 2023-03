Washington DC ospiterà il WorldPride 2025

0:00 Ascolta l'articolo

Nel novembre del 2021 era stato annunciato che Taiwan avrebbe ospitato il World Pride del 2025, il primo in un Paese asiatico. Poi è successo l’inimmaginabile, perché la scorsa estate InterPride ha chiesto agli organizzatori di cambiare il nome dell’evento in “Kaohsiung World Pride“, rimuovendo “Taiwan”, essendo Kaohsiung la città ospitante. Una richiesta inaccettabile per gli organizzatori che hanno gridato al ricatto politico, tant’è che un accordo non è mai stato trovato, cancellando ufficialmente l’atteso appuntamento.

All’epoca il Ministero degli Affari Esteri di Taiwan espresse “profondo rammarico” nei confronti di InterPride che, “a causa di considerazioni politiche, ha rifiutato unilateralmente il consenso reciprocamente concordato e rotto un rapporto di cooperazione e fiducia, portando a questo risultato. La decisione di mancare di rispetto ai diritti e agli sforzi di Taiwan danneggia la vasta comunità LGBTIQ+ asiatica e va contro i principi progressisti sposati da InterPride“. Passati 6 mesi e mezzo da quella clamorosa rottura, il nuovo annuncio ufficiale.

Il World Pride 2025 si terrà a Washington DC, dal 23 maggio all’8 giugno del 2025. Il passaggio di consegne è avvenuto a Sydney, al culmine del WorldPride 2023. L’evento del 2025 celebrerà anche i 50 anni di Pride nella capitale degli Stati Uniti.

Il direttore esecutivo di CPA, Ryan Bos, ha dichiarato: “Capital Pride è entusiasta e onorata di ospitare il WorldPride nel 2025. Siamo entusiasti dell’opportunità di condividere il meglio della regione di Washington, DC con visitatori provenienti da tutto il mondo, in particolare durante il 50° anniversario del Pride in città. Il WorldPride offre una vasta piattaforma per promuovere la lotta per i diritti civili e umani e per aiutare a garantire le libertà per i membri della comunità LGBTQ+”. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a Washington, DC nel 2025″

La sindaca di Washington, DC, Muriel Bowser, ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a Washington, DC nel 2025“.

Tra gli eventi previsti un festival, l’immancabile parata, concerti dal vivo e una Conferenza sui Diritti Umani. Quello di Washington sarà il 2° World Pride nord americano dopo quello di New York del 2019. Il primo, indimenticabile, si tenne a Roma nel 2000. Nel 2026 si terrà ad Amsterdam, in Olanda.

© Riproduzione Riservata