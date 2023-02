Anthony Albanese primo premier d’Australia a sfilare al Mardi Gras di Sydney

0:00 Ascolta l'articolo

Sydney è da una settimana il centro del mondo LGBTQI+. In attesa del World Pride del prossimo fine settimana, nel weekend appena trascorso è andato in scena il leggendario Mardi Gras, carnevale queer che ogni anno richiama decine di migliaia di turisti da ogni parte del Globo. Quest’anno, per la 45esima edizione, si è aggiunta una persona speciale. Anthony Albanese, 59enne 31º primo ministro del Commonwealth dell’Australia dal 23 maggio del 2022. Albanese ha sfilato tra i carri del Mardi Gras di Sydney, diventando ufficialmente il primo premier in carica a farlo.

“Quando si tenne la prima marcia del Mardi Gras nel 1978, potevi ancora essere arrestato in quanto omosessuale“, ha scritto Albaese sui social. “Nei decenni successivi c’è chi ha dedicato la propria vita alla campagna per l’uguaglianza. Essere accettati come uguali e riconosciuti per quello che sono e per chi amano. Le persone vogliono vedere che il loro governo rappresenti tutti, senza distinzione alcuna su chi amano o quale sia la loro identità. Marcio con orgoglio al Sydney Mardi Gras dagli anni ’80. Quest’anno sono onorato di essere il primo Primo Ministro ad essersi unito alla sfilata“.

Presente in strada anche la sindaca di Sydney Clover Moore, che ha regalato sorrisi e selfie a chiunque, prendendo parte a più e più eventi tra quelli in programma. “Che notte incredibile“, ha scritto la 77enne sindaca. “Il Mardi Gras è un evento davvero inclusivo: per tutte le età, generi, orientamenti sessuali, religioni e convinzioni politiche che marciano con orgoglio, insieme. Grazie ancora Sydney per aver mostrato al mondo ciò che sappiamo fare meglio!“.

Dopo 3 anni di Covid-19, con l’evento inevitabilmente cancellato, il Mardi Gras è tornato ad attraversare Oxford Street con 200 carri allegorici e migliaia di partecipanti. Tutto questo ad una settimana dal World Pride 2023, inaugurato da un concerto che ha visto Kylie Minogue far impazzire i presenti grazie ad un duetto a sorpresa con sua sorella Dannii sulle note di All The Lovers. Vedere per credere!







