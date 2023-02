Torna il Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras 2023, simbolo dell’Orgoglio per la comunità LGBTQIA+ Australiana

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Sydney è in pieno fermento per il ritorno del Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras a Oxford Street, parata dell’orgoglio famosa in tutto il mondo, al suo 45° anniversario sabato 25 febbraio 2023. Un momento significativo per le persone appartenenti alle comunità LGBTQIA+ in Australia e in tutto il mondo, che qui trovano un canale di espressione unico.

La parata, preludio dell’epico Sydney WorldPride Festival, sarà seguita da migliaia di persone e gli occhi saranno puntati su 12.500 partecipanti che sfoggeranno oltre 200 carri.

Il tema di quest’anno sarà “Gather, Dream, Amplify” – “Raccogli, Sogna, Amplifica” – e, stando a quanto dichiarato dagli organizzatori, segnerà la parata più epica mai vista per il Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras.

La prima marcia del Mardi Gras si è tenuta nel 1978 come campagna di sensibilizzazione verso la discriminazione e le violenze della polizia nei confronti della comunità LGBTQIA+. Da allora, si è trasformata in un evento annuale che celebra la diversità e l’inclusione attraverso musica, danza e spettacoli e opere d’arte.

Dopo le limitazioni imposte a causa di due anni di restrizioni dovute alla pandemia, i partecipanti potranno finalmente tornare ad apprezzare i personaggi che da sempre caratterizzano il Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras: dai marciatori delle Prime Nazioni, le leggendarie lesbiche in bicicletta che dirigono la parata, ai Lifesaver With Pride, la quintessenza dell’Australia, oltre ai numerosi carri colorati che hanno reso famosa la parata.

“Non potremmo essere più entusiasti di vedere la comunità riunirsi ancora una volta su Oxford Street. Con oltre 200 carri che rappresentano l’intera comunità LGBTQIA+, è la celebrazione perfetta mentre il mondo si prepara al primo WorldPride nell’emisfero australe” – ha dichiarato Albert Kruger, CEO del Sydney Mardi Gras.

Si tratta di uno degli eventi più iconici in Australia, dove persone provenienti da tutto il paese – e anche da fuori – si riuniscono per un fine settimana coloratissimo e profondamente simbolico.

L’obiettivo, quello di combattere l’omofobia in Australia, e nel contempo fornire uno spazio sicuro per coloro che si identificano in qualsiasi parte della comunità queer.

Gli organizzatori hanno promesso uno spettacolo ricco d’intrattenimento con esibizioni dal vivo di alcuni dei migliori artisti australiani e di DJ su vari palchi in Oxford Street. Immancabili le installazioni di artisti queer che racconteranno storie di politica identitaria a simboleggiare la strada percorsa fin’ora in ambito di diritti LGBTQIA+ in Australia.

“Il Mardi Gras è importante per l’identità culturale australiana, poiché consente alle persone di riunirsi e celebrare la diversità in modo sicuro e inclusivo” – ha spiegato Ben Franklin, Ministro per il Turismo del governo liberale di Scott Morrison, da sempre fervente supporter della parata.

Alla Mardi Gras Parade di quest’anno sarà previsto anche un momento commemorativo per le vittime dell’omobitransfobia nel mondo. Una preghiera per ricordare attivisti – ma anche persone comuni – che hanno perso la vita nella lunga lotta verso il raggiungimento della parità.

Un evento che assume una moltitudine di significati per la comunità LGBTQIA+ Australiana e internazionale, e che si configura come l’avvio ufficiale dei festeggiamenti WorldPride di quest’anno.

