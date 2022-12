X Factor 2022, in finale trionfa Ambra. Quasi 30 anni dopo T’Appartengo è ancora capolavoro generazionale – VIDEO

2 min. di lettura

Si è esibita per ultima, dopo i colleghi Francesca Michielin, Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico. E ha terremotato il palco, facendo impazzire i social e l’intero Forum di Assago. Ambra Angiolini è stata la vera vincitrice della finale di X Factor 2022, ufficialmente andata ai Santi Francesi, con un’esibizione che difficilmente dimenticheremo. Accompagnata da una dozzina di ballerini di bianco vestiti, Ambra ha cantato T’Appartengo, capolavoro generazionale che ha cresciuto, fatto ballare e cantare milioni di italiani nel corso degli ultimi 28 anni.

Nel 1994 una 17enne Angiolini conduce la 4a e ultima edizione di Non è la Rai. Il genio di Gianni Boncompagni la tramuta in cantante con un primo singolo di lancio che sbanca le classifiche. T’Appartengo, scritta da Assolo, Franco Migliacci, Ernesto Migliacci, Cesare Mazzaferro e Stefano Acqua, è ovunque, trainando il disco omonimo in Top10, con 100.000 copie vendute solo la prima settimana. L’album viene pubblicato anche in Spagna e Sudamerica, con le stesse canzoni tradotte in castigliano, dal titolo “Te pertenezco”.

Un amore adolescenziale ieri tornato a risuonare nelle case di quasi 2 milioni di italiani, ritrovatisi come per magia a cantare un pezzo che non è invecchiato di un giorno. Anzi. Il nuovo arrangiamento ascoltato durante la finalissima di X Factor ha ridato forza ad un classico degli anni ’90. Con il passare del tempo Ambra si è reinventata attrice, vincendo anche un Nastro d’Argento e un David di Donatello grazie a Saturno Contro di Ferzan Ozpetek, tornando recentemente in studio di registrazione grazie a Tiziano Ferro, che l’ha voluta per un discutibile e deludente duetto nel suo ultimo disco, Ambra/Tiziano.

Eppure Angiolini, icona pop della Generazione X, avrebbe tutti i requisiti per tornare realmente a calcare i palchi, ballando e cantando come fatto ieri sera, quando in diretta tv ha entusiasmato centinaia di migliaia di persone magicamente tornate ad urlare “Giura!” 28 anni dopo la prima indimenticata volta.

