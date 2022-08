Addio ad Anne Heche, tra le primi attrici pubblicamente bisessuali ed ex fidanzata di Ellen DeGeneres

2 min. di lettura

È morta all’età di 53 anni Anne Heche, da giorni in coma dopo un terribile incidente automobilistico che l’ha vista schiantarsi sul muro di una casa di Los Angeles. “Anne aveva un cuore enorme e toccava tutti quelli che incontrava con il suo spirito generoso. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e mancherà la sua luce”, ha sottolineato la famiglia che ha acconsentito a staccare le macchine che tenevano in vita gli organi di Anne, poi donati, da ieri cerebralmente morta.

Nata in Ohio, tra la fine degli anni ’90 e i primi anni ‘2000 Anne divenne una delle primi attrici dichiaratamente bisessuali di Hollywood, lasciando Steve Martin per Ellen DeGeneres.

Il gossip si catapultò sulle due attrici, vicine alle nozze prima di rompere definitivamente, con Heche che prese parte ad alcuni episodi di Ellen, sit-com che vedeva DeGeneres protagonista assoluta. In quegli anni Heche era un volto più che conosciuto ad Hollywood, avendo girato film di successo come Donnie Brasco, Vulcano, So cosa hai fatto, Sesso e Potere, Psycho di Gus Van Sant e Sei giorni, sette notti al fianco di Harrison Ford. Vista anche in Ally McBeal e più recentemente in serie come Quantico, Dig, The Brave e All Rise, Anne ha sposato nel 2001 il cameraman Coley Laffoon, conosciuto proprio sul set di Ellen. Nato il primogenito Homer, nel 2007 arriva il divorzio. Successivamente diventa mamma per una 2a volta insieme a James Tupper Atlas, da cui si separa nel 2018.

Una vita complicata, quella di Heche, stuprata dal padre in tenera età con il silenzio/assenso della mamma, fervente cristiana. Padre che successivamente farà coming out, per poi morire causa AIDS quando Anne ha 14 anni. Nello stesso anno scompare anche il fratello Nate, proprio in un incidente stradale, mentre Cynthia, sua sorella, muore pochi mesi dopo per un problema al cuore. Nel 2006 la morte di un’altra sua sorella, Susan, causa cancro al cervello. In “Call me crazy“, sua autobiografia, aveva pubblicamente parlato delle proprie dipendenze, tra alcool e droghe, legate inevitabilmente alla complicata adolescenza.

Il suo ultimo film ‘Girl in Room 13‘ uscirà postumo su Showtime, nel mese di settembre. “Questo è un giorno triste. Mando tutto il mio amore ai figli, alla famiglia e agli amici di Anne“, ha commentato Ellen sui social.

