Mario Adinolfi sulle foto Pascale/Turci: “Povero Berlusconi, irriso a 80 anni da una lesbica” – è scontro con Vladimir Luxuria

L’avvoltoio è sceso in picchiata come al suo solito, sui social, per schernire due donne paparazzate insieme, in barca. Le foto di Oggi che coinvolgono Francesca Pascale e Paola Turci, pubblicate ieri, hanno fatto il giro d’Italia, suscitando l’attenzione di Mario Adinolfi, che ha immediatamente preso la palla al balzo per regalare al mondo le sue illustre opinioni. Nel farlo il leader del Popolo della Famiglia ha pubblicato una vecchia foto di Francesca Pascale con l’ex fidanzato Silvio Berlusconi e Vladimir Luxuria.

“Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto”, scrive Adinolfi. “Povero Silvio, irriso a ottant’anni da una lesbica che ora sta con una cantante comunista che lo odia. E lui paga!‬ (la notizia per chi non lo sapesse è che Francesca Pascale, che per i noti servizi ha appena ottenuto da Berlusconi 20 milioni di euro, una villa e un milione di euro annuo per le spese, sfoga anni di necessaria repressione degli istinti facendosi fotografare ovunque in atteggiamenti inequivocabili con la fidanzata Paola Turci)”.

Persino il quotidiano Libero ha parlato di “toni durissimi, inaccettabili, parole pesantissime“, ma Adinolfi, sornione, non ha battuto ciglio e ha rilanciato: “Libero scrive che io avrei “insultato” Francesca Pascale. Poi trascrive la frase che ho effettivamente usato e mi dovete dire dov’è l’insulto. È mera cronaca. Ai giornalisti di Libero forse va spiegato che la parola “lesbica” è definizione tecnica. In tempi di legge Zan dove su questi equivoci possono scattare sei anni di carcere, meglio precisare subito“.