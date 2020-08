Francesca Pascale e Paola Turci, bacio in barca: le foto di OGGI

Fresca di separazione da Silvio Berlusconi, con tanto di presunta buonuscita da 20 milioni di euro e assegno da un milione l’anno, Francesca Pascale è stata paparazzata in barca dal settimanale Oggi in compagnia di Paola Turci.

I fotografi hanno immortalato le due donne in intimità, con tanto di apparente bacio sulle labbra e affettuosità su uno yacht da 60.000 euro a settimana. Parola di Dagospia. Già nelle scorse settimane il settimanale Oggi aveva parlato di “un’amicizia molto speciale”.

Francesca Pascale, in passato, aveva sottolineato di “non aver mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà“. Quel domani è oggi, con il settimanale che parla esplicitamente di ‘amore’. 55 anni, la cantante Turci è stata sposata con Andrea Amato dal 2010 al 2012.