Anna Paquin replica agli hater: “Anche se ho sposato un uomo sono e rimango bisessuale”

Nel 1994 Anna Paquin vinceva un premio Oscar come miglior attrice non protagonista grazie a Lezioni di Piano, suo film d’esordio. All’epoca Anna aveva appena 11 anni. Oggi 38enne, Paquin ha sposato nel 2010 il collega di set di True Blood Stephen Moyer, diventando mamma di due gemelli nel 2012.

“Sono una bisessuale orgogliosa, sposata con un meraviglioso essere umano che si da il caso che sia un uomo. Se non ha problemi lui con la mia sessualità, perché dovrebbe averne qualcun altro?”, ha scritto sui social Anna nel celebrare la Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, per poi dover replicare ad un utente che si è detto “stanco” di vedere “celebrity bisex” che puntualmente finiscono per sposarsi “convenzionalmente” con uomini.

“Ah giusto… il ‘non sei abbastanza queer’“, ha replicato Paquin, per poi precisare. “Le donne bisessuali che frequentano uomini sono ancora bisessuali. Gli uomini bisessuali che frequentano donne sono ancora bisessuali“.

Anna ha fatto coming out nel 2010, dichiarandosi bisessuale durante una Pubblicità Progresso per la campagna Give a Damn, parte del True Colors Fund, gruppo fondato da Cyndi Lauper dedicato all’uguaglianza LGBT.

L’attrice più giovane a vincere un Oscar fu Tatum O’Neal, che vinse il premio come Miglior attrice non protagonista per “Paper Moon” (1973) a soli 10 anni. Poi, per l’appunto, arriva proprio Anna Paquin con Lezioni di Piano. Nel 1994 la giovanissima attrice sconfisse in volata Holly Hunter, Rosie Perez, Winona Ryder per l’Età dell’Innocenza ed Emma Thomson per Nel nome del padre.