Antonella Boralevi: ‘la solitudine ci porta ad avere rapporti bisex’ – VIDEO

Antonella Boralevi da La Stampa si sofferma a riflettere su Elly Schlein, 35enne candidata alle elezioni regionali in Emilia Romagna e da qualche giorno nominata come vice presidente della Regione, capitanata da Stefano Bonaccini. Ma la Boralevi non parla del ruolo ottenuto, bensì sulla sua dichiarazione dell’altra sera, in cui aveva affermato di aver amato sia uomini che donne e di avere ora una relazione con una ragazza.



Ma questa, secondo la scrittrice e presentatrice televisiva, non è una dichiarazione, ma “una conversazione, assolutamente normale, che racconta qualcosa che appartiene alla nostra società adesso“. Spiega subito il punto, arrivando a citare uno studio, in cui si è rilevato che 1 ragazzo su 3 e a 1 ragazza su 6 si sono identificati come bisessuali.

Ma cosa significa questo, secondo Antonella Boralevi? Solitudine.

La bisessualità è solitudine. Il concetto di Antonella Boralevi

In due minuti, la Boralevi spiega che essere gay o bisessuali significa soffrire di solitudine, e che per il fatto di essere soli ci si attacca a chiunque.