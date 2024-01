Linda è tornata, “Malessere” è il nuovo singolo dopo l’operazione

3 min. di lettura

Linda Riverditi ha pubblicato un nuovo singolo di forte impatto, il titolo è “Malessere”. La cantautrice, terza a X-Factor 2022 – quando Damiano dei Maneskin si commosse sentendola cantare “Coraline”– , si è recentemente sottoposta ad un’operazione chirurgica, che ha orgogliosamente condiviso sui social.

Ai tempi di X-Factor 2022, quando Linda arrivò terza (contest vinto poi dai Santi Francesi che saranno a Sanremo 2024), in un’intervista a Dea Verna per il settimanale Oggi, Riverditi spiegava di aver avuto sempre un rapporto malato con il proprio corpo. “Ho passato un brutto periodo in cui ho preso 12 chili in un mese, poi l’estate successiva ne ho persi dieci, poi li ho ripresi, poi persi di nuovo. Tuttora non mi vedo bene” aveva spiegato l’artista, che aveva raccontato con franchezza di non sentirsi a proprio agio con minigonna e tacchi “non ci so neanche camminare, lo stile femminile non lo sento mio e non lo trovo comodo. Preferisco vestire così, con maglietta, camicia e pantaloni“.

In un’altra intervista, al Corriere, Linda aveva identificato in Freddie Mercury l’idolo di sempre “È la persona che avrei voluto conoscere di più al mondo – rispose al giornalista Renato Franco – Era incredibile il modo in cui riusciva a prendersi il pubblico, la gente andava lì non solo per la musica, ma anche per lui, per l’esperienza che faceva vivere al pubblico mentre era sul palco. Aveva un modo assurdo di intrattenere“. Rapita dal carisma di Freddie, Linda da bambina – racconta – si immedesimava nell’indimenticabile leader dei Queen al punto da tagliare i peli a un peluche per farsi i baffetti “canotta bianca, jeans attillato, passavo il pomeriggio a cantarlo, intorno ai 14 anni ho iniziato a studiare violoncello per poi dirottare sul pianoforte“.

Nel 2023 Linda ha rilasciato il singolo “17 anni – Panico“, brano melodico dal testo arrabbiatissimo, che ritrae un vero e proprio scontro generazionale.

(Ma) c’ho diciassette anni eh

e riversan tutto su di me

E che cazzo state a fare

mi create solo pare

Sareste voi a dovermele togliere

sareste voi a dovermi crescere voi

voi a cercar di capire

Sul Governo Meloni, Riverditi – che si dice interessata alla politica – ha le idee chiare e preoccupate “Temo che ci venga tolta un po’ di libertà di espressione e ho paura per i diritti delle donne“.

Qualche settimana fa, su Threads e Twitter Linda ha condiviso una foto a torso nudo, orgogliosamente fiera del proprio corpo, scrivendo “rega ve lo dico così, 1 mese post operazione”.

Nel nuovo singolo “Malessere” Linda affronta il tema del controllo in una relazione sentimentale, “Per te che vuoi controllarmi, ma non puoi, non puoi controllarmi” canta in una strofa.

Ho le mani macchiate di sangue, non voglio che mi guardi piangere. E fissami negli occhi, son rossi di lacrime. Mi alzerò senza sapere chi ho a fianco, io non lo so che cosa posso aver fatto. Mi sono svegliata, alzata di scatto, ho visto il mondo e ho detto “Ammazza”.

È possibile che la relazione di Linda con la sua fidanzata – che avevamo conosciuto a X-Factor – sia finita? Qui su Gay.it così raccontammo quella felice condivisione d’amore:

Linda ha anche portato la sua ragazza proprio a X Factor e l’abbiamo vista dietro le quinte mentre la sua amata si esibiva. Le due stanno insieme da due anni ed è estremamente rinfrescante poter vedere la loro relazione celebrata anche in televisione come si deve. Il tema della sua sessualità, infatti, oltre ad essere secondario rispetto al suo talento, è stato trattato con estrema naturalezza, per una volta senza tutto quel sensazionalismo che questi programmi richiedono e cercano.

Tuttavia, il nuovo, potente singolo “Malessere” sembrerebbe alludere alla fine di questa storia (ma no, non ne abbiamo conferma).

