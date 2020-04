Coronavirus, aspiranti drag show su TikTok: The Category is… Distanza Sociale – video

Esistono due tipi di persone al mondo, quando si tratta di distanziamento sociale; quelle che indossano un pigiama tutto il giorno, o al massimo una tuta, e quelle che indossano abiti scintillanti.

Su TikTok, in tal senso, aspiranti drag queen hanno lanciato una nuova tendenza in salsa Pose, con drag ball abbondantemente distanziate, creando look in piena quarantena. L’utente hwrri_02 si è sbizzarrito, con look chiamati “blanket couture”, “bed time eleganza” e “bog roll extravaganza”, utilizzando oggetti come cuscini, trapunte e carta igienica.

Superdevin64 ha creato un personaggio drag ad hoc, “Quarantina Turner”, jordandoww è riuscito a sfruttare persino una pianta, mentre l’utente bmccann14 è riuscito a realizzare quattro abiti utilizzando solo coperte. E mentre queste aspiranti queen si stanno solo divertendo, le drag professionali sgomitano per fare soldi durante la pandemia, con i locali inevitabilmente chiusi. Latrice Royale, che è apparsa nella quarta stagione di RuPaul’s Drag Race, ha confessato a Reuters: “È davvero spaventoso perché nel mio piccolo sono una piccola impresa, sono un intrattenitore“. Ed è qui che lo streaming on line, come visto giorni fa con Priscilla, Regina di Mykonos, viene in loro aiuto, grazie a show quotidiani sui social. Gratuiti, ovviamente, ma almeno la creatività rimane sempre accesa.