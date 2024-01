Ezekiel, Isaiah e il bellissimo video di fidanzamento visto 50 milioni di volte

4 min. di lettura

Oltre 50 milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, oltre 85.000 commenti solo su TikTok, 120.000 condivisioni e 8 milioni di like. Pubblicato a fine ottobre, il video della proposta di nozze tra Ezekiel Cieslak e Isaiah Griffith ha letteralmente travolto i social.

Ezekiel e Isaiah, notando una reciproca attrazione fotografica nel 2022, si sono scritti su TikTok. In breve tempo quel flirt virtuale è diventato realtà, anche perché entrambi vivevano a Phoenix.

“Isaiah mi ha inviato un messaggio dopo aver visto uno dei miei video su Tiktok”, ha raccontato Ezekiel a Queerty. “Pensava che fossi carino, quindi ha deciso di mandarmi un messaggio. Il messaggio diceva: “Oh mio Dio, vivi anche tu in Arizona?”. Ho riso perché nella mia biografia si leggeva chiaramente che vivevo in Arizona, ma era davvero carino, quindi ho risposto. Eravamo entrambi single da circa 4-6 mesi, dopo che entrambi avevamo rotto con i nostri ex“.

“Avevo già fatto un bonifico all’ufficio postale per trasferirmi a Cedar Rapids, Iowa, prima di incontrare Izzy, quindi ero riluttante ad avvicinarmi troppo perché mi sarei trasferito alla fine dell’estate“, ha confessato Ezekiel. “Ma ci siamo scambiati messaggi per circa una settimana e ci siamo divertiti moltissimo nel conoscerci. Così, in uno dei miei giorni liberi, mi sono fermato al Dutch Bros Coffee, dove era vicedirettore, per incontrarlo per la prima volta. Quando mi sono fermato, ero davvero nervoso; le farfalle nello stomaco erano impazzite, e per lui era la stessa cosa. Ci siamo avvicinati alla mia macchina e ci siamo salutati per la prima volta. Ricordo che indossava questi pantaloni a quadretti che lo facevano sembrare così carino, ero pronto a portarlo a casa!”. “Gli ho chiesto se voleva andare a vedere un film la sera dopo e lui ha detto di sì. E dire che dopo il primo appuntamento “il resto è storia” sarebbe un eufemismo. Il modo in cui abbiamo “cliccato” è stato così semplice e sembrava che ci fossimo conosciuti in un’altra vita. Isaiah era la persona più giovane con cui sono mai uscito, ed è stata una boccata d’aria fresca incontrare qualcuno che mi capiva e conosceva le piccole cose divertenti di cui stavo parlando. Un appuntamento è diventato 5 appuntamenti, poi 20. In ogni giorno libero e ora libera, abbiamo fatto uno sforzo per stare insieme. E quando è arrivato il momento di trasferirmi a settembre in Iowa, Izzy ha impiegato solo 10 giorni per seguirmi e trasferirsi insieme a me“.

Un vero e proprio colpo di fulmine per la coppia, pur avendo entrambi la consapevolezza che nessuna relazione è perfetta. ” Ci sono giorni in cui sentiamo che nulla potrebbe mai frapporsi tra noi e tutto sembra andare avanti senza intoppi“, ha sottolineato Ezekiel. “Poi ci sono giorni in cui non voglio essere disturbato, toccato o stare nella stessa stanza con Izzy. Ma questa è la cosa divertente dell’amore: ci impegniamo a restare uniti anche quando non ci piacciamo. Mi piace pensare a questo scenario in cui potrei uscire con un ragazzo con un sacco di soldi, un ottimo lavoro, ottimi circoli sociali, una posizione perfetta. Oh, aspetta, lo sto vivendo con Izzy, adesso. E ogni volta penso: “Cosa significa la vita se non crei qualcosa di bello con le persone che ami?”. Preferirei affrontare giorni difficili costruendo la nostra vita insieme. Quindi, tra 50 anni, potremo guardarci indietro e pensare: “L’abbiamo fatto e lo abbiamo fatto insieme”. Trovate qualcuno che abbia la vostra stessa visione e scappate con lui! Correte insieme il più lontano possibile!”.

Ezekiel e Isaiah non amano molto i locali gay, anche perché non bevono alcolici, ma vanno pazzi per il softball gay. “L’anno scorso abbiamo giocato sette tornei: Las Vegas, Fort Lauderdale, Madison, Milwaukee, Minneapolis, St. Louis e Huntsville. Ci è piaciuto giocare perché ci dà l’opportunità di incontrare tantissime altre persone LGBTQIA+ in un modo che non ruota attorno al bere. Izzy è una grande fan di Sam Smith, quindi andare ad un suo concerto a Minneapolis è stato fantastico“.

Il video esploso su TikTok ha reso Ezekiel e Iasiah famosissimi negli USA. Un boom inatteso per entrambi. “Il video della nostra proposta è diventato virale e ancora non possiamo crederci. Il momento in sé è stato magico e ho dovuto ingannare Izzy per farlo registrare. Gli ho detto che dovevamo registrare un video YouTube dell’intero evento, cosa che abbiamo fatto. E ho anche giocato con lui, dicendo cose del tipo: “Oh, probabilmente pensi che oggi ti faranno una proposta di nozze, eh?”, nascondendo l’anello. Sorprenderlo è stata una sfida. Ma non mi aspettavo di ottenere 33 milioni di visualizzazioni su TikTok e 20 milioni di visualizzazioni su Instagram. Sapevo che le persone sarebbero state felici per noi e avrebbero festeggiato con noi, ma non avrei mai immaginato che sarebbe successo in tutto il mondo”.

E ora, nel 2024, saranno nozze.

“Siamo combattuti tra lo sposarci nel Midwest o in Arizona. Inizialmente pensavamo di organizzare un matrimonio più piccolo e di avere solo pochi amici intimi, ma ora penso che ci stiamo orientando verso un matrimonio più grande, per avere più persone a festeggiare con noi. Ci piacerebbe che dai 200 ai 300 amici e parenti si unissero a noi in un matrimonio all’aperto, con una grande pista da ballo e successi pop “moderni”. Non vogliamo nessuna di quelle canzoni nuziali dei vecchi tempi. Penso che ci piacerebbe avere un tema per il matrimonio in cui gli ospiti possano indossare un colore specifico e noi indossare qualcosa di vivace che contrasti”.

@zekecieslak You make the word “love” mean something. It means I would do anything for you, and I want to do everything with you. I love you with all my heart @ZayG ♬ original sound – Ezekiel Cieslak

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.