Dustin Parker è la prima persona transgender ad essere stata uccisa negli USA nel 2020

Dopo i 27 omicidi del 2019, anche il 2020 è iniziato con il sangue delle persone transgender sul suolo degli Stati Uniti d’America. Dustin Parker è infatti diventato il primo transgender ad essere ucciso quest’anno negli USA.

L’uomo di 25 anni, che lavorava come tassista, è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco il giorno di Capodanno a McAlester, in Oklahoma. Il suo corpo senza vita è stato trovato al posto di guida alle 6.30 circa del mattino. Diversi colpi di pistola sono stati sparati contro il taxi.

Dustin era un membro fondatore di un’associazione LGBT dell’Oklahoma, lascia quattro figli e una moglie.

“Rover Taxi è devastato dalla perdita di un membro della nostra famiglia“, ha dichiarato il datore di lavoro di Dustin, Brian West, che ha organizzato una raccolta fondi su Facebook per aiutare la sua famiglia. “Dustin era un amico, un marito e un padre straordinario. Ha amato ferocemente, ha lavorato instancabilmente e ha vissuto la sua vita con così tanta speranza ed entusiasmo che la sua presenza ha illuminato tutte le nostre esistenze. La sua vita giovane e brillante è stata presa troppo presto. Dustin ci mancherà, ma non sarà mai dimenticato.”

Hannah Parker, volontaria dell’associazione LGBT di Dustin, ha detto che il suo cuore va a “sua moglie, ai suoi quattro figli, ai suoi amici, ai suoi compagni membri dell’Oklahoma per l’uguaglianza, e ad ogni bambino trans, non binario, non conforme di genere e adulto di questo Stato che ha sentito questa notizia e si è sentito un po’ meno al sicuro.“