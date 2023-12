Independent Spirit Awards 2023, pioggia di nomination LGBTQIA+. Trace Lysette candidata come miglior attrice

3 min. di lettura

Per chi non l’avesse ancora visto, Monica di Andrea Pallaoro è un piccolo gioiellino. Uno spioncino nella quotidianità di una donna, in queso caso trans*, senza affidarsi a quei soliti espedienti che ci hanno stufato così tanto (in ordine: morte, violenza, e commiserazione). Al contrario, c’è una sensibilità e una delicatezza dove l’identità di genere della protagonista è solo un dettaglio, che non scade mai in pornografia del dolore o feticismi vari.

Ma che Trace Lysette, l’attrice protagonista sia una donna trans* anche nella vita, un po’ di differenza la fa.

In un’industria che sin dall’alba dei tempi ha sempre affidato le storie della comunità ad attori o attrici cisgender (relegando l’identità ad un costume da indossare o togliere fuori dal set), Lysette apre le porte: lo scorso Giugno è stata la prima donna in gara alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia, candidata alla Coppia Volpi. Oggi è la quinta attrice trans a ricevere una nomination come miglior attrice alla 39esima edizione degli Indepedent Spirit Awards – tra le cerimonie più importanti del cinema oltreoceano, in attesa degli Oscar 2024.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trace Lysette (@tracelysette)

Prima di lei ci sono state Mya Taylor and Kitana Kiki Rodriguez per Tangerine, Patti Harrison per Together Together, e Harmony Santana per Gun Hill Road. Ad oggi Taylor fu l’unica a vincere il Best Supporting Female Performance, e nessuna delle presenti è arrivata alla nomination agli Oscar. In un’intervista con Out Magazine, la stessa Lysette è sorpresa che ce ne siano state così “tante”: “Questa industria è così voluble e non so come si tradurrà su di me. Sto cercando di celebrare me stessa. Sono una donna trans di 42 anni che ha vissuto la sua vita da parecchio. C’è qualcosa che va detto su questo” dice “Niente offesa per le persone nuove a questo mondo, ma quando rimani seduta per anni e vedi come il mondo finisce per trattarti, la novità finisce per consumarsi. Vedrete cosa intendo. È una strada difficile. Ma bisogna sognare“.

Come spiega nell’intervista il successo di Monica è stato un passaparola tra i circuiti dell’ambiente, che potrebbe o meno attirare l’attenzione dell’Academy: “Vedremo cosa accadrà settimana prossima con i Golden Globes (ndr. le nomination saranno annunciate l’11 Dicembre). Dio mio, com’è lunga. Continuerò solo a farmi vedere” dice Lysette, cercando di non mettersi ulteriore pressione, concludendo: “Sono felice che gli Spirit Awards mi hanno notata. Si spera che i prossimi Awards diventino più consapevoli, perché ci meritiamo molto più della sopravvivenza, ci meritiamo di fiorire!”.

Monica non è l’unico film queer ad approdare agli Spirit Awards: si aggiungono alla lista anche il dramma amoroso Passages di Ira Sachs, il commovente All Of Us Strangers (in arrivo da noi a Febbraio, con il titolo Estranei), e l’esilarante Bottoms (disponibile su Prime Video).

Qui la lista delle nomination principali

MIGLIOR FILM

American Fiction

Estranei

May December

Passages

Past Lives

We Grown Now

MIGLIOR REGIA

Andrew Haigh – Estranei

Todd Haynes – May December

William Oldroyd – Eileen

Celine Song – Past Lives

Ira Sachs – Passages

MIGLIOR INTERPRETAZIONE PROTAGONISTA

Jessica Chastain – Memory

Greta Lee – Past Lives

Trace Lysette – Monica

Natalie Portman – May December

Judy Reyes – Birth/Rebirth

Franz Rogowski – Passages

Andrew Scott – Estranei

Teyana Taylor – A Thousand and One

Jeffrey Wright – American Fiction

Teo Yoo – Past Lives

MIGLIOR INTERPRETAZIONE NON PROTAGONISTA

Erika Alexander – American Fiction

Sterling K. Brown – American Fiction

Noah Galvin – Theater Camp

Anne Hathaway – Eileen

Glenn Howerton – Blackberry

Marin Ireland – Birth/Rebirth

Charles Melton – May December

Da’vine Joy Randolph – The Holdovers – Lezioni di vita

Catalina Saavedra – Rotting in the Sun

Ben Whishaw – Passages

MIGLIOR INTERPRETAZIONE RIVELAZIONE

Marshawn Lynch – Bottoms

Atibon Nazaire – Mountains

Tia Nomore – Earth Mama

Dominic Sessa – The Holdovers – Lezioni di vita

Anaita Wali Zada – Fremont

MIGLIOR SCENEGGIATURA

American Fiction

Birth/Rebirth

Bottoms

Past Lives

The Holdovers – Lezioni di vita